新年早々恐縮ですが、実は2020年に鍵をなくして以来、久しぶりになくしものをしてしまいました。今度は名刺入れです。

2025年末に某社の発表会の取材の帰りに荷物を片づけていた際、名刺入れを鞄にしまったと思ったのですが、その後の取材で名刺入れを出そうとしたら鞄にその姿はなし。どこを探しても見つからず、失意のまま帰宅することとなってしまいました。

ですが今回は、発表会の主催者が片付けの際に名刺入れを見つけてくださったようで、翌日に連絡を頂き幸いにも名刺入れを取り戻すことができました。取材先の某社には本当に感謝しかありません……。

そんなわけで今度は名刺入れも紛失対策が必要と考え、カード型のスマートタグを購入することに。ついでに財布に入れていたスマートタグもカード型に変更したかったので、2つ購入することにしたのですが、なぜか手元には3つのスマートタグが。

名刺入れの紛失に備えて「Pebblebee」のカード型スマートタグを購入。必要なのは2つなのだが、訳あって3つ購入することになってしまった

理由はECサイトのセールにありました。今回はiPhoneでもAndroidでも利用できるPebblebeeのカード型タグを購入することにしまして、ECサイトでセールが実施されているのを見計らって購入したのですが、なぜか2個セットだけはあまり安くなっておらず、単品で購入するよりも1つ当たりの単価が高いという状況でした。

一方で3個セットを購入した場合、単品で3つ購入するよりも1つ当たりの単価が安い。同じまとめ買いでもなぜ2個セットは安くならないのか？ という疑問が大いに残る点ではあるのですが、単価が安いに越したことはないと思い、結局3個セットを購入することになってしまった訳です。

ですがスマートタグが必要なのは財布と名刺入れだけなので、必然的に1つ余ってしまいます。とはいえ折角購入したものだけに、使わないのはさすがにもったいない。

そこでどこに入れると有効活用できるか……と色々試してみたのですが、結果カバンに入れておくというのが最も収まりがよい、という結論に至りました。

名刺入れと財布に入れてみたところ。カード型だけに収納しやすく、薄いので膨らまないのもメリットだ

元々カバンにはより小型な別のスマートタグを入れていたのですが、「Air Tag」などの小型なスマートタグは、カバンの中で固定するのが意外と難しくあちこちに動いてしまうため、電池交換や充電などの際に見つけるのに苦労することが多かったりします。

ですがカード型のタグはサイズ自体が大きいので、カバンのポケットなどに入れると割と収まりがよく、後から見つけやすいので安心感があるのです。

カード型のスマートタグはサイズが大きい分、カバンのポケットなどに入れると収まりがよく、充電などの際に後から取り出しやすい

これで購入した3個セットのPebblebeeを無駄なく使い切ることができましたし、名刺入れの紛失対策もできたのでひと安心といったところ。ですがやはり、2個セットは単品2つより安く売って欲しい……というのが正直なところでもあります。