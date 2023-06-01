【週刊ヤングマガジン 2026年6号】 1月5日 発売 価格：510円

本日1月5日に発売されたマンガ雑誌「週刊ヤングマガジン 2026年6号」の表紙及び巻頭、巻中、巻末グラビアが公開された。

今号は乃木坂46のメンバーが雑誌丸ごと新春グラビアジャックを敢行。表紙・巻頭グラビアでは、井上和さんが初登場＆初ソロ表紙を飾っている。

また巻中グラビアには田村真佑さん、巻末グラビアには6期生トリオの海邉朱莉さん、大越ひなのさん、鈴木佑捺さんが登場している。

そのほか同日のヤンマガWeb「ヤンマガアザーっす！」では、尾茂井奏良さん、大西陽羽さん、古田彩仁さん、冨永実里さん、太田しずくさん、まるやそらさんのグラビアが掲載されている。

【井上和さん】【田村真佑さん】【海邉朱莉さん、大越ひなのさん、鈴木佑捺さん】【尾茂井奏良さん、大西陽羽さん、古田彩仁さん、冨永実里さん、太田しずくさん、まるやそらさん】

(C)LUCKMAN／ヤンマガWeb

