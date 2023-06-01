田中美久3冊目の写真集が発売決定！初めてのヨーロッパで過ごす姿をストイックな美しさと共に映し出す

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

田中美久が写真集第3弾を「みくの日」でもある3月9日に発売することが決定した。

■ポルトガルのリスボン＆シントラで「美」と「自由」をテーマに撮影

2024年9月に発売し大ヒットした2nd写真集から約1年半が経ち、俳優としてもタレントとしても地位を確立しつつある“令和のグラビアヴィーナス”こと田中美久が、「みくの日」でもある3月9日に自身３作目となる最新写真集を発売する。

今作のロケ地は、初めてのヨーロッパ渡航となるユーラシア大陸最西端の地・ポルトガルのリスボンとシントラ。トラム（路面電車）が行き交う街中を生活圏として、実際にポルトガルで暮らしている様子から始まり、少し離れたビーチや湖、由緒あるラグジュアリーなホテルや歴史的な建造物など、さまざまな場所で伸び伸びとポルトガルでの生活を楽しんでいる様子を撮影。ストイックに磨き抜かれた「美」、彼女らしさの象徴でもある「自由」の２つをテーマに、今の彼女のすべてを写し出した写真が満載となっている。

また今作は、これまでに出してきた写真集の中で最も大胆なカットに挑戦。そして2nd写真集よりも磨きがかかった田中美久のカラダの仕上がりにも注目。あどけなさ＆可愛らしさ、美しさ＆ヘルシーさ、大人っぽさ＆妖艶さが奇跡のバランスで成り立つ写真集となっている。

■田中美久 コメント

■書籍情報

2026.03.09 ON SALE

田中美久写真集（仮）

発売元：集英社

判型：A4判／128ページ

定価：本体3,100円＋税（仮）

撮影：中村和孝

■【画像】解禁写真第1弾

(C)中村和孝／集英社

