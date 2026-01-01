山田涼介が唇にチョコを咥えた甘美なメガネ姿でanan表紙に登場！チョコレート特集を甘く彩る

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Hey! Say! JUMP・山田涼介がanan2479号「チョコレート LOVE 2026」特集の表紙を飾る。

■チョコレート好きを公言する山田涼介が表紙とグラビアで“大好き“を体現

Hey! Say! JUMP のメンバーとしての活動だけでなく、俳優やソロ名義「Ryosuke Yamada」としては初となるCDシングルのリリースも控えた山田涼介。チョコレート好きを公言する彼がソロでananのチョコレート特集号の表紙とグラビアに登場。

グラビアは「山田涼介と過ごす、甘いひととき」をテーマにラグジュアリーなホテルの一室で撮影。甘さ、柔らかさ、ほろ苦さ、艶やかさというチョコレートから浮かび上がるイメージをキーワードに、4つの衣装と世界観を展開している。

表紙にもなっている、クリーンな印象のモスグリーンのセットアップにメタルフレームの眼鏡を合わせたスタイルでは“誘惑”を、チョコレートカラーのふわふわニットでは“溶け合うような甘さ”を、ストライプのシャツにデニムを合わせたカジュアルな衣装では、山田さんの中にたゆたう“ピュアで芳醇な魅力”を、そして素肌が覗くオールブラックのスーツスタイルでは“ラグジュアリーな艶やかさ”を体現している。

■インタビューではソロ活動やファンへの熱い想い、大好きなチョコレートの最近の楽しみ方まで深掘り

インタビューでは、1月14日にリリースされるRyosuke Yamada名義としては初のCDシングル『Blue Noise』の聴きどころや、ソロ活動ならではのエンターテインメントを詰め込んだ本作へのこだわりを深掘り。ソロ活動を通してより深まったグループへの想いや、長年共に歩み続けるファンへの熱い想いについても語っている。さらに、チョコレート好きの山田による“チョコヒストリー” や、最近のチョコレートの楽しみ方の紹介など、読み応え満点の内容となっている。

■毎年恒例のチョコレート特集も充実の内容

今年の「チョコレート」特集は、メゾンの新作や最新トレンドリサーチから、ショコラトリー併設のバーやホテルのアフタヌーンティーなど、50軒以上の気になるチョコレート情報を集めている。

話題の人物に迫る「CLOSE UP」にはピアニストの角野隼斗が登場。そして前号から始まった短期集中連載「なにわ男子 カレンダーへの道」の第2回は高橋恭平が登場だ。

