プロボクシング前WBC世界ヘビー級王者のタイソン・フューリー（37＝英国）が4日、現役復帰を表明した。自身のインスタグラムに「2026年がその年だ。リターン・オブ・ザ・マック。しばらく離れていたが、今戻ってきた。37歳になってもまだ拳は走っている。男の顔面を殴って金をもらうより楽しいことはないよ」と投稿した。

フューリーは2024年5月、オレクサンドル・ウシク（38＝ウクライナ）とのヘビー級4団体王座統一戦に1―2で判定負けし、WBC王座から陥落。同年12月の再戦でも0―3判定で敗れ、25年1月にSNSで引退を表明した。しかし、過去に何度も引退を宣言しては撤回しており、この時も疑問視する声が多かった。最近ではフューリー自身もSNSで復帰を示唆していた。

フューリーに関しては、同じくウシクに連敗して世界王座から遠ざかっている元3団体統一世界ヘビー級王者アンソニー・ジョシュア（36＝英国）との対決がかねて噂され、2人がそれぞれ調整試合を行った後の今年9月に対戦が計画されていたという。しかし、ジョシュアは昨年12月末にナイジェリアで交通事故に遭い負傷。ジョシュア自身は軽傷だったものの同乗していたチームメンバー2人が亡くなっており、復帰は不透明となった。

米スポーツ専門局ESPNによると、フューリーはジョシュア戦が実現しない場合、現WBA＆WBC＆IBF統一王者ウシクとの3度目の対戦、あるいはWBO王者ファビオ・ウォードリー（31＝英国）との対戦へ切り替える可能性があるという。