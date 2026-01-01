東京海上ホールディングス（ＨＤ）の小池昌洋社長が読売新聞のインタビューに応じた。

災害による被害を未然に防ぐための助言などを行う「ソリューション事業」を巡り、「顧客の個別のニーズを捉えたサービスを展開したい」と述べ、国内で事業を拡大させる方針を示した。

東京海上は２０２４年度からソリューション事業を本格的に展開し、２５年５月には建設コンサルティング会社「ＩＤ＆Ｅ」を完全子会社化した。現在は、ＩＤ＆Ｅの都市開発で手がけたノウハウを生かし、保険契約者らへのコンサルティングを行っている。小池氏は「（買収による）具体的なシナジー（相乗効果）を創出する」と語り、防災・減災につながる助言を盛り込んだ保険商品など新商品の販売に意欲を見せた。

相次ぐ自然災害が損保各社の収支を圧迫している。東京海上はソリューション事業の成約件数を増やすのに加え、サービス提供により契約者が災害時に被害を受けにくくすることで収益の改善にもつなげたい考えだ。小池氏は「ソリューション事業の提供を通じて、日本市場でもしっかりと成長していきたい」と強調した。