Hey! Say! JUMP山田涼介、ラグジュアリーホテルで「anan」表紙撮影 ソロ活動でより深まったグループへの想いも語る
【モデルプレス＝2026/01/05】Hey! Say! JUMPの山田涼介が、1月14日発売の「anan」2479号（マガジンハウス）の表紙に登場。同誌恒例の「チョコレートLOVE」特集にて、“とびきり甘く、とびきり美しい”スペシャルグラビアを飾っている。
【写真】山田涼介「見た目も変わってる」同級生だった32歳人気芸人
バレンタインシーズンを間近に控えた1月14日発売の今号は、毎年恒例の「チョコレートLOVE」特集。表紙を飾る山田は、Hey! Say! JUMPのメンバーとしてグループでの活動はもちろん、俳優としても活躍しながら、ソロ名義「RyosukeYamada」としては初となるCDシングルのリリースも控えている。今回、チョコレート好きを公言している山田が、満を持してソロでチョコレート特集の表紙に登場。チョコレートから連想されるさまざまな要素を詰め込み、とびきり甘美に撮り下ろしたスペシャルグラビアとなっている。
今回のグラビアテーマは、“山田涼介と過ごす、甘いひととき”。撮影は、ラグジュアリーなホテルの一室で行われた。中面では、甘さ、柔らかさ、ほろ苦さ、艶やかさ…と、チョコレートから浮かび上がるさまざまなイメージをキーワードに、4つの衣装と世界観を展開。とびきり美しい山田が、とびきり甘美に表現している。
表紙にもなっている、クリーンな印象のモスグリーンのセットアップにメタルフレームの眼鏡を合わせたスタイルでは“誘惑”を、チョコレートカラーのふわふわニットでは“溶け合うような甘さ”を、ストライプのシャツにデニムを合わせたカジュアルな衣装では、山田の中にたゆたう“ピュアで芳醇な魅力”を、そして素肌が覗くオールブラックのスーツスタイルでは“ラグジュアリーな艶やかさ”を体現。どの衣装でも異なるチョコレートとともに撮影し、表紙カットをはじめ、「これくらいのサイズがいいですかね？」と、チョコレートの見せ方についても積極的にアイデアを出した。世界観から小道具まで、チョコ尽くしのグラビアページとなっている。
インタビューでは、1月14日にリリースされるRyosukeYamada名義としては初のCDシングル「BlueNoise」の聴きどころや、ソロ活動ならではのエンターテインメントを詰め込んだ本作へのこだわりを深掘り。ソロ活動を通してより深まったグループへの想いや、長年共に歩み続けるファンへの想いについても語っている。さらに、チョコレート好きの山田による“チョコヒストリー”や、最近のチョコレートの楽しみ方なども紹介。インタビューも読み応えのある内容となっている。
2479号は、毎年恒例のチョコレート特集。メゾンの新作や最新トレンドリサーチから、ショコラトリー併設のバーやホテルのアフタヌーンティーなど外出して味わうショップ情報まで、50軒以上の気になるチョコレート情報を掲載している話題の人物に迫るCLOSEUPには、ピアニストの角野隼斗氏が登場。前回から始まった短期集中の連載「なにわ男子カレンダーへの道」第2回には、高橋恭平が登場する。（modelpress編集部）
◆山田涼介「anan」表紙登場
◆山田涼介、4つの衣装と世界観展開
◆山田涼介、ソロ活動で深まったグループへの想い
◆今号は「チョコレートLOVE 2026」特集
