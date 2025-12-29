“令和最高峰ボディ”田中美久、3rd写真集発売決定 これまでで最も大胆なカットに挑戦【コメントあり】
元HKT48で俳優・タレントとしても活躍する田中美久（24）が、“みくの日”でもある来年3月9日に自身3作目となる最新写真集を集英社から発売することが決定した。
【写真】令和最強ボディを惜しげもなく披露した田中美久
今作のロケ地は、ユーラシア大陸最西端の地・ポルトガルのリスボンとシントラ。初めてのヨーロッパ渡航となった。トラム（路面電車）が行き交う街中を生活圏として実際にポルトガルで暮らしている様子から始まり、少し離れたビーチや湖、由緒あるラグジュアリーなホテルや歴史的な建造物など、さまざまな場所で伸び伸びとポルトガルでの生活を楽しんでいる様子を撮影。
ストイックに磨き抜かれた「美」、田中らしさの象徴でもある「自由」の2つをテーマに、今の彼女のすべてを写し出した写真が満載です。
また今作は、これまでに出してきた写真集の中で最も大胆なカットに挑戦。そして、さらに磨きがかかった令和最高峰ボディを披露している。あどけなさ＆かわいらしさ、美しさ＆ヘルシーさ、大人っぽさ＆妖艶さが奇跡のバランスで成り立つ史上最高傑作となっている。
■田中美久 コメント
このたび3月9日、“みくの日”に3rd写真集を出させていただくことになりました！この日は毎年ファンの方がすごく盛り上げてくださって、そこに合わせて写真集を出すことができるのが本当にうれしいです。前回の写真集から1年半、「次はいつ？」って期待されていたので、やっと報告することができました。撮影場所はポルトガル。小学生の頃にSNS で見たことがあって、「こんなカラフルな街並みがあるんだ。いつか行ってみたい！」と思っていた街が、大人になってからリスボンだと知って。今回ついに行くことができました！コンセプトは品のある大人の女性。見て「きれいだな」「どんな女性なんだろう」って想像がふくらむような写真集になってると思うので、ぜひたくさん見ていただけたらうれしいです！
【プロフィール】
田中美久（たなか・みく）
2001年9月12日生まれ、熊本県出身。
2023 年12月をもって約10年活動してきたHKT48を卒業。2024年2月に放送されたドラマ特区『シンデレラ・コンプレックス』（MBS）に前園由良役で出演し、連続ドラマ初主演を務める。2025年10月期ドラマ『良いこと悪いこと』（日本テレビ）に丸藤萌歌役で出演。2025年12月には『mote mote』でアーティストデビューを果たした。また、『THE突破ファイル』（日本テレビ系）内の再現VTRコーナー「突破空港税関」にレギュラー出演中。
【写真】令和最強ボディを惜しげもなく披露した田中美久
今作のロケ地は、ユーラシア大陸最西端の地・ポルトガルのリスボンとシントラ。初めてのヨーロッパ渡航となった。トラム（路面電車）が行き交う街中を生活圏として実際にポルトガルで暮らしている様子から始まり、少し離れたビーチや湖、由緒あるラグジュアリーなホテルや歴史的な建造物など、さまざまな場所で伸び伸びとポルトガルでの生活を楽しんでいる様子を撮影。
また今作は、これまでに出してきた写真集の中で最も大胆なカットに挑戦。そして、さらに磨きがかかった令和最高峰ボディを披露している。あどけなさ＆かわいらしさ、美しさ＆ヘルシーさ、大人っぽさ＆妖艶さが奇跡のバランスで成り立つ史上最高傑作となっている。
■田中美久 コメント
このたび3月9日、“みくの日”に3rd写真集を出させていただくことになりました！この日は毎年ファンの方がすごく盛り上げてくださって、そこに合わせて写真集を出すことができるのが本当にうれしいです。前回の写真集から1年半、「次はいつ？」って期待されていたので、やっと報告することができました。撮影場所はポルトガル。小学生の頃にSNS で見たことがあって、「こんなカラフルな街並みがあるんだ。いつか行ってみたい！」と思っていた街が、大人になってからリスボンだと知って。今回ついに行くことができました！コンセプトは品のある大人の女性。見て「きれいだな」「どんな女性なんだろう」って想像がふくらむような写真集になってると思うので、ぜひたくさん見ていただけたらうれしいです！
【プロフィール】
田中美久（たなか・みく）
2001年9月12日生まれ、熊本県出身。
2023 年12月をもって約10年活動してきたHKT48を卒業。2024年2月に放送されたドラマ特区『シンデレラ・コンプレックス』（MBS）に前園由良役で出演し、連続ドラマ初主演を務める。2025年10月期ドラマ『良いこと悪いこと』（日本テレビ）に丸藤萌歌役で出演。2025年12月には『mote mote』でアーティストデビューを果たした。また、『THE突破ファイル』（日本テレビ系）内の再現VTRコーナー「突破空港税関」にレギュラー出演中。