山田涼介、『anan』チョコレート特集で表紙 甘いひとときを4つの世界観で体現
7人組グループ・Hey! Say! JUMPの山田涼介が、14日発売の女性グラビア週刊誌『anan』（マガジンハウス）「チョコレートLOVE2026」特集の表紙に登場する。「秘密の甘いひととき」を切り取った、とびきり甘く、とびきり美しいスペシャルグラビアが仕上がった。大のチョコレート好きを公言している山田が満を持してソロで毎年恒例チョコレート特集の表紙を飾る。チョコレートから連想されるさまざまな要素を詰め込み、とびきり甘美に撮り下ろしている。
【写真】Hey! Say! JUMPのにぎやかで華やかなステージ
今回のグラビアテーマは、“山田涼介と過ごす、甘いひととき”。ラグジュアリーなホテルの一室で撮影を行った。中面では、甘さ、柔らかさ、ほろ苦さ、艶やかさ──チョコレートから浮かび上がるさまざまなイメージをキーワードに、4つの衣装と世界観を展開。とびきり美しい山田が、とびきり甘美に表現している。
表紙にもなっている、クリーンな印象のモスグリーンのセットアップにメタルフレームの眼鏡を合わせたスタイルでは“誘惑”を、チョコレートカラーのふわふわニットでは“溶け合うような甘さ”を、ストライプのシャツにデニムを合わせたカジュアルな衣装では、山田の中にたゆたう“ピュアで芳醇な魅力”を、そして素肌が覗くオールブラックのスーツスタイルで“ラグジュアリーな艶やかさ”を体現している。
どの衣装でも異なるチョコレートとともに撮影。表紙カットをはじめ、「これくらいのサイズがいいですかね？」と、チョコレートの見せ方についても積極的にアイデアを出してくださった山田。世界観から小道具まで、とにかくチョコ尽くしのグラビアページ。その甘さと美しさを堪能することができる。
インタビューでは、1月14日にリリースされるRyosuke Yamada名義としては初のCDシングル『Blue Noise』の聴きどころや、ソロ活動ならではのエンターテインメントを詰め込んだ本作へのこだわりを深掘り。ソロ活動を通してより深まったグループへの想いや、長年共に歩み続けるファンへの熱い想いについても語った。さらに、チョコレート好きの山田による“チョコヒストリー”や、最近のチョコレートの楽しみ方なども紹介。インタビューも読み応えたっぷりの内容となっている。
毎年恒例の「チョコレート」特集では、メゾンの新作や最新トレンドリサーチから、ショコラトリー併設のバーやホテルのアフタヌーンティーなどおでかけして味わうショップ情報まで、50軒以上の気になるチョコレート情報を収集。チョコまみれの至福の一冊が完成した。話題の人物に迫るCLOSE UPにはピアニストの角野隼斗が登場。先週号から始まった短期集中連載「なにわ男子 カレンダーへの道」、第2回は高橋恭平が登場する。
今回のグラビアテーマは、“山田涼介と過ごす、甘いひととき”。ラグジュアリーなホテルの一室で撮影を行った。中面では、甘さ、柔らかさ、ほろ苦さ、艶やかさ──チョコレートから浮かび上がるさまざまなイメージをキーワードに、4つの衣装と世界観を展開。とびきり美しい山田が、とびきり甘美に表現している。
表紙にもなっている、クリーンな印象のモスグリーンのセットアップにメタルフレームの眼鏡を合わせたスタイルでは“誘惑”を、チョコレートカラーのふわふわニットでは“溶け合うような甘さ”を、ストライプのシャツにデニムを合わせたカジュアルな衣装では、山田の中にたゆたう“ピュアで芳醇な魅力”を、そして素肌が覗くオールブラックのスーツスタイルで“ラグジュアリーな艶やかさ”を体現している。
どの衣装でも異なるチョコレートとともに撮影。表紙カットをはじめ、「これくらいのサイズがいいですかね？」と、チョコレートの見せ方についても積極的にアイデアを出してくださった山田。世界観から小道具まで、とにかくチョコ尽くしのグラビアページ。その甘さと美しさを堪能することができる。
インタビューでは、1月14日にリリースされるRyosuke Yamada名義としては初のCDシングル『Blue Noise』の聴きどころや、ソロ活動ならではのエンターテインメントを詰め込んだ本作へのこだわりを深掘り。ソロ活動を通してより深まったグループへの想いや、長年共に歩み続けるファンへの熱い想いについても語った。さらに、チョコレート好きの山田による“チョコヒストリー”や、最近のチョコレートの楽しみ方なども紹介。インタビューも読み応えたっぷりの内容となっている。
毎年恒例の「チョコレート」特集では、メゾンの新作や最新トレンドリサーチから、ショコラトリー併設のバーやホテルのアフタヌーンティーなどおでかけして味わうショップ情報まで、50軒以上の気になるチョコレート情報を収集。チョコまみれの至福の一冊が完成した。話題の人物に迫るCLOSE UPにはピアニストの角野隼斗が登場。先週号から始まった短期集中連載「なにわ男子 カレンダーへの道」、第2回は高橋恭平が登場する。