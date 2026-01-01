仲里依紗、ピンクボブの大胆“イメチェン”姿披露 ホットペッパービューティー新CMに出演 次にイメチェンするなら「1回シンプルに金髪」
俳優の仲里依紗（36）が5日に放映が始まった、ヘアサロン・リラク＆ビューティーサロンの検索・予約サービス『ホットペッパービューティー』の新CMに出演。髪型をピンクボブにした大胆イメチェン姿を披露した。
【写真】めちゃくちゃお似合い！ピンクボブのヘアースタイルを披露した仲里依紗
『ホットペッパービューティー』は、リクルートが運営する国内最大級の検索・予約サービス。お得なポイント還元キャンペーン「ビビビ祭」を2月2日に始めるのに先立ち、仲が出演する新CMのWEB配信・TV放映を5日から始めた。
CMには、“最高の自分”を常に楽しんでいる象徴として仲が登場。ピンクヘアにイメージチェンジした仲が、ネイルやまつ毛パーマ、リラクにエステなど、それぞれのビューティーを楽しむ人たちに出会い、輪が広がっていく様子を通じて、ビューティーを自分らしく楽しむことのワクワク感をドラマチックに描いた。
軽やかなブルーデニムのセットアップに身を包み、セットに入った仲。撮影はブラウンヘアの状態からスタートし、仲は「これがピンクになるんですか？ 劇的変化！（笑）」と、撮影序盤からピンクヘアへの変化が楽しみな様子だった。
仲はプライベートでもピンクのボブヘアを経験済みだといい、今回はウィッグで表現。「こんなピンクでCMに出ていいのかなとソワソワしちゃって（笑）！」と本音をこぼし、現場を和ませた。
現場では、約30人のエキストラと撮影した。5歳の男の子は仲のネイルに興味津々。ピンクヘアに大変身した仲や、それぞれのビューティーを楽しむ人たちをみんなで祝福するエキストラとのハッピーな共演シーンも見どころとなっている。
■特別インタビュー
――本日の撮影はいかがでしたか？
エキストラの皆さんと息を合わせて、わー！ってやったり、キラキラのピンクの紙吹雪をいかにきれいに飛ばせるかが重要で、すごく楽しい撮影でしたね。
――エキストラの男の子との楽しそうな様子も印象的でした。
すごい元気な子で、さっき（撮った映像を）見たら、いい表情が撮れていました。かわいかったです（笑）。
――ピンクヘアでの撮影はいかがでしたか？
この色のピンクとこのヘアスタイル、経験済みで。「あ、おかえり」って感じでした（笑）。本当に久々にこのピンクをやれて、すごく幸せでした。
――いつも魅力的なスタイルを楽しんでいらっしゃる仲さん。「イメチェンしたい！」と思うのはどんなときですか？
やっぱりひとつの作品を終えたときに、デトックスじゃないけど、役を外に出すために…そこまで器用なことはできないですけど（笑）。ちょっとリフレッシュで、いつもは赤にしたりピンクにしたり緑にしたりしてたんですけど、最近そういう時間があまり取れなくて。すっきりしたいですね。
――次イメチェンするなら？
今までピンクだったり赤だったり、ビビッドな色が多かったので、1回シンプルに金髪。1回金髪を楽しんでから、色を入れたい。シンプルなブロンドをやってみたいです。今まで本当にシンプルなものがなくて、振り返ると。だからちょっと、1回シンプルをやってみたいと思うんですけど、多分すぐこう（ビビッドな色に）なります（笑）。2週間ぐらいで「やっぱ色入れようかな」ってなっちゃうと思います。
――「ビビビ祭」はこれまで挑戦してこなかったスタイルや経験に挑戦しやすいチャンスでもあります。仲さんが今後プライベートで挑戦したいことはありますか？
やっぱりこの仕事は色んなことに挑戦させていただく機会が多くて、今もたくさん経験はしてるんですけど、もっと知らない国や、トランジットを3回ぐらいしないと行けないようなところに行きたいです。今は直行便で行けるところとかに行っているので、行くのに一苦労するようなところに旅行に行って、その景色を見てみたいですね。そういうチャレンジをしてみたいです。
――仲さんは旅の移動時間や、準備時間も楽しまれているイメージがあります。
旅行に行く前ってやっぱり、身だしなみをいつもより整えませんか？「旅行に行くから髪の毛きれいにしに行かなきゃ」とか「まつ毛をきれいにしよう」とか「ネイルしよう」とか。旅行が自分のビューティーにつながっている気がします。ウキウキ感？すごいそれが好きで。めちゃめちゃ忙しく詰め込んでますね。
――「ビビビ祭」というキャンペーン名にちなんで、仲さんが最近「ビビビっときた瞬間」は？
もうほぼ毎日ビビビってきてて。さっきも休憩中に「新作入りました」っていうLINEが来て、それでビビビ。お洋服の新作が入りましたよっていうお便りが来たり、メールが来たりするじゃないですか。だから常にビビビってしてるんですね。さっきもすぐカートに入れてたんで（笑）。もう、毎日してるんです、ビビビ
って。しないときがないぐらいなので、ちょっと落ち着かなきゃなって。一年中「ビビビ祭」です、私は。あとみんなの靴とか、洋服を見てビビビってきてます。街行く人の。さっきも子役の子が履いてた、めちゃめちゃ腰パンの形のデニムがすごいかっこいいなと思って、ビビビ。子役の子のスタイルにも思ってたので、常に私はビビビってきてますね。私はすぐ画像検索するので、それで毎日大変です。
――かなりの直感派なんですね。
多分もう、誰もが思うと思います（笑）。直感派で生きてます。
――仲さんの2026年の抱負を漢字1文字で教えてください。
「旅」です。「旅」って「旅行すること」だけでなく、「チャレンジ」という意味も持っている言葉だと思っていて、例えば『ホットペッパービューティー』でも、見ていると「あっ、ここ良いな」というお店が出てくるじゃないですか。だから2026年は色んな“ビューティーの旅”もしたいし、飛行機に乗って出かける旅もした
いです。それで新しい自分を見つけられるかなって。いつも結構見つけてる方だと思うんですけど、もっともっと旅して見つけたいなと思ってます。
――特に行ってみたい旅先は？
アイスランドとか、オーロラを見られるところに行ってみたいなっていうのがすごくあります。オーロラって、見られるか見られないかの挑戦じゃないですか。運だし、天候で見られないとかもあるし。そういうチャレンジングな旅をしてみたいなって思ってます。
――これまでに行ったおすすめの旅先はありますか？
初めて南半球、オーストラリアに、去年の息子の誕生日に行ったんですけど、すごく気候も良かったし、治安も良くて。あったかい国でしたね。自然もすごく多くて、動物とかも触れて、日本では難しい経験ができたのですごく嬉しかったです。ウォンバットとか、珍しい動物がいっぱいいて。鳥とかも…道端にいる鳥も、なんかもうすごい、くちばしがおのみたいな（笑）。すごいくちばしの鳥が空港を出た瞬間にいて。え？って。動物園にいそうな色の鳥とか、見たことないような鳥がいっぱいいて、すごく楽しかったです。
――2026年も素敵な経験にたくさん出会えるといいですね。
色んな経験を、私もしたいですし、家族も色んな経験をしてもらって、未来につなげてほしいですね。
――動画を見るみなさんにメッセージをお願いします。
こんにちは、『ホットペッパービューティー』の「ビビビ祭」のCMに出演させていただいた、仲里依紗です。「ビビビ祭」、めちゃめちゃ盛り上がっているCMになっておりますので、ぜひ楽しんでご覧ください。そして「ビビビ祭」も、私と一緒に楽しみましょう！
