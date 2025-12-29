ジャンプのラジオ漫画『さむわんへるつ』第1巻発売 作業ライブ配信のYouTubeチャンネル開設
「週刊少年ジャンプ」で連載中の青春ラジオラブコメディ『さむわんへるつ』のコミックス第１巻が発売された。また、「オールナイトニッポン」とコラボしたセンターカラーを「週刊少年ジャンプ」2026年6・7合併特大号に掲載され、作品の世界に浸りながら作業できるYouTubeチャンネルも開設された。
【画像】ジャンプの人気ラジオ漫画 『さむわんへるつ』新イラスト
「週刊少年ジャンプ」2025年42号（9月15日発売）で連載を開始し、早くも大きな話題を呼んでいる『さむわんへるつ』（ヤマノエイ・著）。深夜ラジオという共通の趣味を通じて、真面目な男子高校生ミメイが、マイペースな同級生の少女くらげと少しずつ距離を縮めていく様子を、二人のボケ＆ツッコミとゆるっとした日常を交え、心地良いテンポで描いている。
１巻発売を記念し、ニッポン放送の人気深夜ラジオ番組「オールナイトニッポン」とのコラボが実現。「オールナイトニッポン」のロゴをあしらったマイク前写真をイメージしたセンターカラーを、同日発売となる「週刊少年ジャンプ」2026年6・7合併特大号に掲載。また、作品の世界観に浸りながら作業できる24時間ライブ配信のYouTubeチャンネルも、同日開設された。
【画像】ジャンプの人気ラジオ漫画 『さむわんへるつ』新イラスト
「週刊少年ジャンプ」2025年42号（9月15日発売）で連載を開始し、早くも大きな話題を呼んでいる『さむわんへるつ』（ヤマノエイ・著）。深夜ラジオという共通の趣味を通じて、真面目な男子高校生ミメイが、マイペースな同級生の少女くらげと少しずつ距離を縮めていく様子を、二人のボケ＆ツッコミとゆるっとした日常を交え、心地良いテンポで描いている。
１巻発売を記念し、ニッポン放送の人気深夜ラジオ番組「オールナイトニッポン」とのコラボが実現。「オールナイトニッポン」のロゴをあしらったマイク前写真をイメージしたセンターカラーを、同日発売となる「週刊少年ジャンプ」2026年6・7合併特大号に掲載。また、作品の世界観に浸りながら作業できる24時間ライブ配信のYouTubeチャンネルも、同日開設された。