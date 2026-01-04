近年の移籍市場では若く優秀な選手にターゲットを絞り、補強を進めてきたチェルシー。そのかいもあってか、直近のボーンマス戦のスタメンは10代の選手が2人名を連ねている。



そんなチェルシーの次のターゲットはアストン・ヴィラのモーガン・ロジャーズだ。



2002年生まれの23歳、リアム・デラップ、コール・パーマーと同じマンチェスター・シティのアカデミー出身で、23-24シーズンに在籍したミドルズブラでブレイク。





翌シーズンにヴィラに引き抜かれ、今季はトップ下としてここまでリーグ戦20試合で7ゴール4アシストと素晴らしい得点力を披露している。『FICHAJES.NET』によると、チェルシーはロジャーズに対し、1億5000万ユーロ、日本円にして約275億円のビッグオファーを用意しているようだ。チェルシーは同選手を今後のチームをけん引するキーマンと考えており、パーマーやデラップといった選手との強烈なコンビを期待している。ただ、今季のヴィラは非常に好調で、リーグ戦20試合を終えて勝ち点42で2位につけている。序盤は5試合白星なしという苦しい時期も過ごしたが、第19節でアーセナルに負けるまではリーグ8連勝と勢いのあるチームだった。昨季は中盤で失速し、結果6位とCL圏を逃すことになったが、今季の調子を考えると、CL圏は堅い。そうなると、ヴィラが主力を放出するとは考えにくいが、チェルシーはどのように引き抜きに動くのか注目したい。