音楽フェス「Ｎｅｗ Ｂｅｇｉｎｎｉｎｇ Ｆｅｓ ２０２６」が４日、東京・江東区の有明ガーデンシアターで行われた。

挑戦、出会い、そして未来への一歩をテーマにした新しい音楽フェス。３回目の開催となる今回は、└ＢＨＮＫ┘（ビーハンクス）のオープニングアクトで幕を開け、ａｏｅｎ（アオエン）、Ｌｉｅｎｅｌ（リエネル）、ＯＷＶ（オウブ）、ｎ．ＳＳｉｇｎ（エンサイン）、ＢＵＤＤｉｉｓ（バディーズ）、ミュージカル「テニスの王子様」の出演者、計７組が出演。各組の歌やダンスによるパフォーマンスだけでなく、グループの垣根を越えて対決する「ニュービギ バトル」、ａｏｅｎが挑戦する「ニュービギ ステージ」などでファンを魅了した。

「―バトル」中にはＢＵＤＤｉｉｓのＳＨＯＯＴが負傷。腰椎椎間板ヘルニアの症状でＭＯＲＲＩＥも活動を制限中。それでもＫＥＶＩＮ「ＳＨＯＯＴとＭＯＲＲＩＥがステージに立てなくなったけど、変わらず９人分の気持ちで全力で盛り上げていこうと思います」と力強く意気込み、７人で全力のパフォーマンスを披露した。

ＳＨＯＯＴの負傷について、主催したフジテレビは「医療機関の判断を受けた結果、これ以降の出演を見合わせることになりました。今後、関係各所と連携の上、適切な対応を行ってまいります。主催者として深くお詫（わ）び申し上げます」などと謝罪した。