選手宣誓する出水田（右）、児玉の両主将＝県立スポーツセンター

全国都道府県対抗駅伝大会（女子４４回＝１１日、京都市、男子３１回＝１８日、広島県）に出場する神奈川代表の結団式が４日、藤沢市の県立スポーツセンターで行われた。監督として初陣を迎える、日本選手権女子１５００メートル５連覇のオリンピアン吉川美香監督（４１）は「競い合う場面で体を動かすのは順位への執着。全員駅伝で３度目のゴールテープにつなげていく」と、４５人の選手団の士気を高めた。

前回１１位の女子は、全日本実業団駅伝で４位入賞に貢献した白鵬女子高出身・西山未奈美（三井住友海上）や同高出身で出場１２度目の出水田真紀（第一生命グループ）がチームを引っ張る。昨秋の国民スポーツ大会１５００メートルで準優勝した村松帆乃美（東海大相模高１年）、同種目で全国中学校体育大会８位入賞した橋本ひかり（東橘中３年）らもエントリー予定だ。

前回１９位で過去最高タイムを塗り替えた男子は、鎌倉学園高出身の児玉真輝（ＧＭＯインターネットグループ）をはじめ相洋高出身の平島龍斗（日体大４年）、藤沢翔陵高出身の辻原輝（国学院大３年）といった箱根ランナーが名を連ねる。

式の最後には選手団を代表して出水田、児玉の両主将が「郷土神奈川の代表として、誇りと責任を持って最後まで全力で走り抜ける」と宣誓した。