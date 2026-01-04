プレミアリーグ 25/26 第20節 リーズ vs マンチェスター・ユナイテッド 試合結果
プレミアリーグ 25/26の第20節 リーズとマンチェスター・ユナイテッドの試合が、1月4日21:30にエランド・ロードにて行われた。
リーズはノア・オカフォー（FW）、ドミニク・キャルバートルウィン（FW）、ガブリエル・グズムンドソン（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマンチェスター・ユナイテッドはベンヤミン・シェシュコ（FW）、マテウス・クニャ（FW）、パトリック・ドルグ（DF）らが先発に名を連ねた。なお、リーズに所属する田中 碧（MF）はベンチからのスタートとなった。
前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。
62分に試合が動く。リーズのパスカル・ストライク（DF）のアシストからブレンデン・アーロンソン（MF）がゴールを決めてリーズが先制。
63分、マンチェスター・ユナイテッドが選手交代を行う。レニー・ヨロ（DF）からジョシュア・ザークツィー（FW）に交代した。
65分マンチェスター・ユナイテッドが同点に追いつく。ジョシュア・ザークツィー（FW）のアシストからマテウス・クニャ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。
その後もリーズの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。
なお、リーズに所属する田中 碧（MF）は80分から交代で出場した。
2026-01-04 23:30:11 更新