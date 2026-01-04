焦らせない・急かさない--。これ、誠実な「本命サイン」かもしれません
もっと押してきてほしい。早く関係に名前がつけば安心できる。そう思っているのに、なぜか彼は焦らしてばかり…。でも、そんな身長差は誠実な「本命サイン」の可能性があります。関係を壊したくない相手にほど、ゆっくり関係構築をしようとする男性は少なくないのです。
急いで答えを出さないのは“女性の気持ちを尊重している”から
男性は本命の女性の気持ちや状況を尊重したいから、返事を急かさないものです。「どうする？」「決めるまで待つよ」と言うのは、責任を手放しているのではなく、本当は「選ばれたい」気持ちがあるということ。男性は本命相手には、“強引に進める勇気”より“待つ勇気”を選ぶことがあります。
２人の関係に名前をつける前に“安心できる土台”を作りたい
友達以上、恋人未満が長いのは、“恋人”という言葉で縛る前に関係の土台を作りたい意思表示かもしれません。日々の態度、話し方、約束の守り方などの安心材料を作ってから、２人の関係の形を決めたいと考えているのでしょう。
未来の話に慎重なのは、現実も一緒に背負う覚悟があるから
男性は本命女性には、「いつか」「もし」などの曖昧な約束を簡単に口にしないもの。それは２人の関係を長続きさせたいと現実的に考えているからこそです。そういう男性は大切にしたい関係だからこそ、見栄や理想だけで恋をしようとはしません。
男性が関係構築に時間をかけるのは、２人の関係を軽はずみな言動で壊したくないからこそ。「押してこない＝気持ちがない」と早とちりしてしまうのは、とてももったいないことですよ。 ※本記事の画像は生成AIで作成しています
🌼君と分かり合いたい！男性が価値観の違いに向き合うのは「本命行動」