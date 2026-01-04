最近様子がおかしい…。男性が浮気を隠している時にしがちな「行動」
彼氏に対して「最近様子がおかしい」と感じるなら、彼氏には何か後ろめたいこと（浮気を隠していること）がある可能性が。
そこで今回は、男性が浮気を隠している時にしがちな「行動」を紹介します。
「仕事」という予定が増える
これまであまり出張や残業などが多くなかったのに、急に出張や残業が増えた場合、浮気している可能性があります。
浮気相手に会う時間を「仕事」という予定にしているのは、よくあるパターン。
スマホを肌身離さなくなる
スマホを肌身離さずなったり、通知をオフにするようになったりするのも、浮気している可能性ありです。
彼女には絶対に見せられないやりとりがあるのでしょうし、通知を無視するような不自然行動をしないように対策しているのでしょう。
特にスマホを絶対に放置せず、トイレや風呂にも持っていくようならほぼ確実です。
「浮気」というワードに敏感に反応する
会話中やテレビなどで「浮気」が話題になったら、話題を変えようとしたり、テレビに興味のないふりをしたりするのも怪しさ満点。
自分が「浮気」をしているためか、「浮気」というワードに無意識のうちに反応している可能性があります。
なので、浮気を疑った時は「友達の彼氏が浮気したみたいで…」と身近な人の話題を持ちかけて反応を確かめてみましょう。
彼氏の行動が今回紹介した内容に当てはまっているなら、浮気の可能性ありと見て、早めに裏付けとなる証拠集めに取り掛かってみてくださいね。
