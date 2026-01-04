誰かに必要とされたい。不倫がやめられない女性の「見えない孤独」の正体
不倫をしている女性の中には、「本当はやめたいのに離れられない」というジレンマを抱える人が少なからずいます。その背景には、本人ですら気づいていない「見えない孤独」が潜んでいるのでしょう。それは弱さでも意思がないからでもありません。
“必要とされている感覚”が手放せない
そういう女性は、不倫相手の男性からの優しさや言葉に心を満たされてしまうことが多々。「あなたが必要だ」という男性の一言が、自尊心を支える最後のピースになっているのでしょう。それと同時にその男性と離れる怖さが増してしまうというわけです。
現実に戻ったときの孤独感が強すぎる
中には彼と別れた後の空白感や、日常に戻ったときの虚無感を想像しただけで、心が折れそうになる女性も。「彼以外に私に寄り添ってくれる男性はいないかも」という不安は、不倫関係を続ける言い訳にもなりやすく、余計に不倫相手の男性にしがみついてしまうきっかけになってしまいます。
自己評価が下がるほど、関係が依存に変わる
「自分にはこれくらいしか価値がない」「普通の恋愛なんてできない」といった思い込みが深まるほど、不倫相手の男性との関係が唯一の拠り所になっていくもの。本来は対等な関係を望んでいたはずなのに、いつの間にか“選ばれた側でいること”にしがみついてしまうことがあるのです。
不倫をやめられないのは、意志が弱いからではなく、孤独に耐える力が限界に近づいているサイン。まずは「別れるor続ける」の二択ではなく、自分の孤独感の正体を把握するところから始めてみると、答えを出す支えになるはずです。 ※本記事の画像は生成AIで作成しています
🌼「私だけを見て」「彼しかいない」不倫相手に依存してしまう女性の心理