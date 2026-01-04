続けるほど下半身の“重さ”が軽くなっていく。１日１セット【体幹から体が整う】簡単ポーズ
年齢とともに感じやすい“下半身の重さ”や、姿勢のゆらぎ。そんな大人世代におすすめしたいのが、ヨガの簡単ポーズ【リバースウォーリア】です。脚の付け根・お尻・脇腹を一度に使い、体幹のスイッチを入れることで、続けるほど全身のバランスが自然と整い始めます。難しい動きが苦手な方でも始めやすい一歩です。
リバースウォーリア
（１）直立して右脚を後ろに大きく引き、足のつま先を外側に開く
（２）両脚をしっかり踏み込む
（３）左手を上げ薬指を遠くに置くイメージで左腕を伸ばし、伸ばしきったところで３〜５呼吸（約30秒間）キープする
▲ポーズをキープする際は、ひざが内側に入ったり、腰が反ってしまったりなど、身体の軸がブレないように注意しましょう
続けて反対側も同様に行います。なお、期待する効果をきちんと得るためには「できる限り脚を大きく開き、両脚でグッと床をしっかり踏み込むこと」がポイント。また、手を上げる時は上半身を上げるイメージでお腹をしっかり引き上げ、お腹の前側や対側の伸びやお尻が締まっていることを感じましょう。心地よく続けるうちに、下半身が軽くなる手応えを得られるはずです。＜ヨガ監修：Minami（インストラクター歴４年）＞
