【３ヶ月で−２kg】夕食時間を“早めにズラすだけ”。無理なく続く「ダイエット習慣」の作り方
仕事も家事も慌ただしい日々が続くと、夕食の時間が遅くなり、つい食べすぎてしまう。そんな負のループに陥ってしまうことは、決して珍しくありません。今回取材したPさん（41歳・事務）もまさにその１人で、「帰宅してすぐに夕食→どか食い→眠る直前まで満腹感が続く」というサイクルが当たり前になっていたそうです。そこで試してみたのが、特別な食事制限はせず、夕食の時間を“少しだけ早めにズラす”というアプローチ。ゆるく取り入れた結果、３ヶ月で−２kgという変化につながったといいます。
「帰宅して30分以内」を目安に。ゆるい前倒しで夜のリズムを整える
もともとは21時過ぎに食事をしていたPさんですが、まずは20時半→20時15分→20時と段階的に前倒し。完全に理想通りにいかなくても、「できる日は早める」という柔らかいスタンスで負担感を減らしました。
我慢しないのに、自然と食事量が落ち着いていくうれしい変化
時間を前倒しすることで、「空腹のピークでテーブルにつかない」状態が増え、勢い任せのどか食いが減少。満腹感に気づきやすくなり、無理に完食しようとする感覚も薄れたといいます。
以前は食後にデザートや追加の一品に手が伸びることもありましたが、夕食時間が整ってからはその回数も低下。結果として、食事全体のバランスを取りやすくなったことが、体の変化を後押ししたと感じたそうです。
できた日を積み重ねる意識が、ゆるい成功のカギに
Pさんが無理なく続けられた理由は、「毎日じゃなくていい」という前提で始めたこと。仕事が遅くなった日は無理せず現状維持。できる日は少しだけ前倒し。ストイック一辺倒にならない柔軟性が、習慣の定着と変化の両立につながり、最終的に３ヶ月で−２kgという成果を引き寄せました。
眠る直前の食事が習慣になっていると、気づかないうちに体へ負担がかかることも。まずはできる範囲で夕食の前倒しを試すだけでも、体と気持ちが軽くなるきっかけになるはずです。ぜひ今日からゆるく始めてみませんか？＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：かめやまあけみ（食生活アドバイザー）＞ ※本記事の画像は生成AIで作成しています
