【2026上半期】タロット占い《2026上半期の総合運》12星座ランキング
１日１日を充実させていくためにも快調な毎日を送りたい2026年。そこで今回はデビュー以来１万人以上を鑑定しているタロット占い師・咲良（さら）さんに12星座別に《2025上半期の総合運》を占っていただきました。それでは早速ランキング形式で発表します！
第１位 蟹座
周りの人達をコントロールしていくのが上手です。どんな反応をされても、ある程度なら感情的に引っ張られることを避けれるでしょう。共感し過ぎないでいられるようです。仕事や公の場では誰かの真似をする必要がないようです。自分をそのまま出して、過ごしやすくするでしょう。
賢く立ち回っていくので、金運は良いでしょう。稼ぎ方のコツみたいなものを得ています。それ以外の事などは、一旦周囲の人達の観察をしていくようです。自分から積極的に行動を取るより、他の失敗話などを参考にして準備をしていこうとするでしょう。
第３位 天秤座
今の自分の良さがわかる出来事が多いです。意識を高くして自分を変化させてばかりいても、自分の欲しいものが手に入るわけではなさそうです。仕事や公の場では困っている人達を助けてしまう癖を抑えることができます。良い距離を取ることができるでしょう。
第４位 牡牛座
自分の力量やレベルの高さをどこまで見せていくかを悩みそうです。出し過ぎて対人面で不和を起こすのも疲れてしまいますし、やる気や元気がないと思われるのも嫌でしょう。後々バレてしまうより、初めから出しておいてそれでも仲良くしてくれる人を大事にする方が後悔が少ないようです。
第５位 牡羊座
自分だけの世界で活動できる人にとっては、研ぎ澄まされている感覚を使って活動ができます。沢山の人に関わる人の場合は、相手側の期待に応えられないなどの満足しないことがありそうです。仕事などで自分の才能を活かす術を持っておくと楽でしょう。
第６位 蠍座
自分が置かれている環境や周囲の人達の変化が落ち着くことを見守っていく日々になりやすいでしょう。同情や心配をすることも多く、お世話をやいてあげます。恩を仇で返されることもあるので、あまり共感しないようにしておくと良いです。
第７位 双子座
周囲の人達を自分好みにコントロールしたい気持ちが強くなります。もちろん身勝手な意味ではなく、自分が不安になるような波風を起こしてほしくない思いからでしょう。対人面で特定の人に執着するより、様々な人との時間を楽しむ方が自分をコントロールしやすい時です。
第８位 乙女座
自分が置かれている環境や今の立場に慣れていこうとします。処理しないといけないことや苦手なことにも向き合っていくでしょう。その中でも繋がりを持つことが楽しくなるような、心の支えになるような人との縁もあるようです。
第９位 射手座
自分の情熱の活かし方みたいなのが課題になってきます。試行錯誤することが多いですが、誰かを元気つけてあげることにはなるようです。対人面などではあまりこちらからアドバイスをしすぎたりせず、相談されたことに対して向き合ってあげると良いでしょう。
第10位 山羊座
「自分の目先の満足を優先するか」「将来に向けの土台を作ることを優先するか」など、自分はどうあるべきかを迷う日々になるでしょう。どっちも選んでいくことは成果に繋がりにくいので、おすすめしません。力を入れるものは絞っていくと良いでしょう。
第11位 魚座
居心地の良さで関わるものを選んでいきます。本来の理想より自分のことを認めてもらっているかを大事にしていくようです。悩みのない環境やストレスが少ない流れを優先していくでしょう。情報収集のスキルがあるとより良い方向になりそうです。
第12位 獅子座
現状を変えたい思いやもっと広い世界に携わりたい気持ちが強くなります。そのため、周囲に自分のことをキチンとした形で見せていくのですが、周りの人達には喜ばれなさそうです。同じような日を一緒に繰り返して欲しくて足を引っ張ってくるでしょう。
運勢というものは必ずしも決まったものではなく、自分の意識や行動などで変えていくことだってできるもの。ぜひ参考にしてポジティブに行動していきましょうね。＜占い：咲良（さら）＞ ※本記事の画像は生成AIで作成しています