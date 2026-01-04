タイトルの略称「ふてほど」が2024年の「新語・流行語大賞」年間大賞に選ばれるなど、大反響を呼んだ同年1月期のTBS金曜ドラマ「不適切にもほどがある！」は4日、続編となるスペシャルドラマ「新年早々 不適切にもほどがある！〜真面目な話、しちゃダメですか？〜」（後9・00〜11・30）が放送された。磯山晶プロデューサーに制作・撮影の舞台裏を聞いた。

＜※以下、ネタバレ有＞

主演・阿部サダヲ、オリジナル脚本・宮藤官九郎氏、プロデュース・磯山氏のゴールデンタッグによるヒューマンコメディー。主人公は1986年（昭和61年）から2024年（令和6年）にタイムスリップしてしまった“昭和のダメおやじ”体育教師・小川市郎。彼の“不適切”な言動が、コンプライアンスに縛られた令和の人々に生きるヒントを与えた。

連続ドラマ最終回のその後を描く2年ぶりの新作。タイムトンネルの完成により、市郎は好きな時代に行けるように。2026年に都議会議員だった平じゅん子（江口のりこ）は2036年、日本初の女性首相となった。

連ドラ放送時、「最近、宮藤さんとの間で、言いたいことは基本的に3つしかないかも、という話になって。『家族を大切にしよう』『失敗を恐れるな』『寛容になりましょう』」と語っていた磯山氏。今回の続編SPは、劇中ミュージカル「好きな時代に行けたとて」に思いを込めた。

「自由に時代を行き来できるようになると、1回しかない人生の重みが薄れてしまいますよね。1回しかないから失敗が怖いし、でも恐れず挑戦してほしい。やっぱり今この瞬間の、リアルな人生を大事にしないと、もったいない！という結論に至りました。ストーリーの中に世界線が何個も出てくると、Aという人生ではこう、Bという人生ではこう、と単なる選択肢になってしまって、見る側の登場人物への興味が凄く失われると思うんです。自分は誰を応援しているんだっけ？と。そうならないよう、今回は過去のSF作品を研究したりもしました」

ラストシーンは1987年、喫茶「すきゃんだる」。タイムトンネルを通り、2026年から向坂キヨシ（坂元愛登）からやって来る。

キヨシ「純子先輩（河合優実）に（タイムパラドックス）シール渡した！」「行かないって、神戸。助かるかも！」

市郎「でかしたぞ、キヨシ！…いいのか？」

第3弾制作に期待が高まるエンディングだが、磯山氏は「本当に何も決まっていません。次も1年後の1988年が舞台だと、登場人物の年齢や感覚があまり変わらないので、宮藤さんとは（16歳・高校1年生の）キヨシが20歳ぐらいになって未来から来たら面白いかもね、と話をしたぐらいです。大きな災害と向き合う物語には、主人公たちが全員を救うことができるのか、自分たちだけ助かればいいのか、という命題がありますから、続きを紡ぐのは本当に難しいです」と語るにとどめた。