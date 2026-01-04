おしゃれのつもりが“おば見え”に。年始に更新したい「時代遅れの冬コーデ」３選
年始は、これからの一年の「おしゃれの基準」を整えるチャンス。防寒性や着心地が理由でなんとなく続けている冬コーデも、空気感の違いから“時代遅れ”に見えてしまうことがあります。温かさを優先するほど、色や丈、素材の重さが重なりやすく、無意識のうちに全身のバランスが下がって見えることも。そこで今回は、年始に見直したい冬コーデをピックアップ。温かさを保ちながら、印象を更新するためのポイントを紹介します。
▲温かいけれど重く見える3LOOK。丈が長いダウンやボア素材、濃色同士の組み合わせは重心が下がり、全体の印象が“止まって”見えやすくなります
ロングダウン×太めパンツで、重心が下がる
防寒性は優秀でも、ロング丈と丸みのあるシルエットが重なると、体を包み込みすぎてしまい、目線を下に誘導することに。結果として、全体が縮んで見え、今の軽やかなコーディネートとは距離が生まれやすくなります。
更新するなら、縦のラインを素直に見せる方向へ。短丈やストレートなシルエットのアウター、もしくは軽い質感のキルティングなど、“温かいのに線が細い”を意識するだけで印象は変化します。黒でもマットな表面感なら、重さが残りにくいのもポイントです。
ボア×スキニー×ムートンで、素材の主張がぶつかる
防寒力の高いファー素材やボア素材は、首元や足元のボリュームと重なると、素材の主張が強くなりがち。“どこか頑張りすぎて見える”理由は、視線が途中で止まり、全身の流れが途切れてしまうからなのです。
主張の強い素材に頼りきらず、機能素材で温かさを確保しつつ見た目を軽くするのが大人の更新方法。チェルシーブーツや保温素材のパンツなど、線が細く見えるアイテムに置き換えるだけで、コートの存在感に自然と溶け込みます。
黒×黒の重ね着で、コーデの“余白”が消える
黒や濃色は汎用性が高い反面、重ねるほど濃度が増し、立体感が消えやすい色でもあります。特に、太めシルエットや厚手素材を重ねると、冬らしいというより“昔のまま”の雰囲気が残りがち。
更新のコツは、明るいニュアンスカラーを一枚入れること。白やベージュ、ライトグレーのニットやボトムを差し込むだけで、黒アイテムの輪郭が際立ち、顔まわりの印象まで整います。防寒しながら抜けもつくれるので、無理に着る枚数を増やす必要もありません。
▲同じ防寒軸でも、丈・色・素材の選び方で軽さと立体感が戻ります。短丈アウター、明るいボトム、柔らかい色のニットで温かいまま更新。
“冬は仕方ない”と諦めていたポイントこそ、更新の余地が隠れています。年始は、毎日の装いを少しだけ見直す絶好のタイミング。まずは一着、色や丈、素材のどこか一つを置き換えてみてください。＜text：ミミ＞ ※本記事の画像は生成AIで作成しています
