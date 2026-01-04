タイトルの略称「ふてほど」が2024年の「新語・流行語大賞」年間大賞に選ばれるなど、大反響を呼んだ同年1月期のTBS金曜ドラマ「不適切にもほどがある！」は4日、続編となるスペシャルドラマ「新年早々 不適切にもほどがある！〜真面目な話、しちゃダメですか？〜」（後9・00〜11・30）が放送された。磯山晶プロデューサーに制作・撮影の舞台裏を聞いた。

＜※以下、ネタバレ有＞

主演・阿部サダヲ、オリジナル脚本・宮藤官九郎氏、プロデュース・磯山氏のゴールデンタッグによるヒューマンコメディー。主人公は1986年（昭和61年）から2024年（令和6年）にタイムスリップしてしまった“昭和のダメおやじ”体育教師・小川市郎。彼の“不適切”な言動が、コンプライアンスに縛られた令和の人々に生きるヒントを与えた。

連続ドラマ最終回のその後を描く2年ぶりの新作。タイムトンネルの完成により、市郎は好きな時代に行けるように。2026年に都議会議員だった平じゅん子（江口のりこ）は2036年、日本初の女性首相となった。

1987年、市郎が18歳の純子にビールを勧める。

純子「未成年だっつの」

市郎「この辺に『お酒は20歳になってから』って出しとけばいいんだろ？」

実際に「20歳未満の飲酒は法律で禁止されています」のテロップが表示され、ついに劇中の市郎が“注釈に言及”。連ドラ初回冒頭から反響を呼び続けた“お断り字幕”“注釈テロップ”が進化を遂げた。

市郎の注釈に対しての台詞は、宮藤氏の初稿からあった。折しも昨年10月、女性初の高市早苗首相が誕生したが「宮藤さんの脚本が近未来を描く時、劇中の出来事が現実になることがよくあるんです。今回は撮影から放送までの時間がいつもより空いていて、普通ならドラマの方が早かったのに、とちょっと悔しいです（笑）。現実に追い越されてしまいましたが、『このドラマは2025年4月に撮影されました』とテロップを入れるしかないよねと、みんなで話していました。こういうふうにテロップを使える作品もなかなかありませんし、自分たちのドラマながら、物凄い発明だったんだなと、あらためて実感しました（笑）」と語った。

また“たくさんの市郎”が一堂に会するシーンが一際、反響。磯山氏は「今回はメイクは一切変えず、衣装だけで違いを表現しよう、と。阿部さんは1日で100回以上、着替えました。立ち位置のすぐ横に着替え場所を用意して撮影しました。最後の方は、何秒で着替えられるかを衣装さんとチャレンジしたりして（笑）」と述懐。

例えば1988年の市郎はハウスダスト、91年の市郎は腹痛、92年の市郎はじんましんと体調が悪い設定で、口にする流行語も異なる。「その微妙な違いを見事に表現していて、阿部さんの集中力と身体能力にあらためて驚かされました」と絶賛した。

阿部も「同じ場所に何人もの市郎が出てくるので、どうやって撮影するのかなと思っていたんです。そうしたら、助監督やエキストラの方に僕以外の市郎を演じてもらって、それに合わせて僕がそれぞれの市郎役の芝居をしていきました。そうやって撮った映像を合成するとのことで、声も体もかぶっちゃいけないので、そのあたりは大変でした。動きや立ち位置も細かく決められていて、『ここでしゃべってください』と指示を受けながら進めたので、時間はかかりましたけど面白かったです。初めての体験だったので、完成映像を見るのが楽しみです。映像を見た（金子文紀）監督からは『良かった』と聞いたので、安心しています」とコメント。

「普段はしゃべっている相手を見ながら芝居するんですけど、自分と対面している設定だから、実際に目の前に自分はいないので、やっぱり難しいですね。『この人としゃべっているんだよね』『こっちの人の話を聞いているんだよな』と頭に浮かべながら演じていました」と振り返っている。