【日大藤沢―神村学園】準々決勝で敗退し、肩を落とす日大藤沢の選手たち＝Ｕ等々力

サッカーの全国高校選手権第５日は４日、ＵｖａｎｃｅとどろきスタジアムｂｙＦｕｊｉｔｓｕなどで準々決勝４試合が行われ、ベスト４が決まった。

神奈川代表の日大藤沢は、全国高校総体を制した神村学園（鹿児島）と対戦し、１−４で敗れた。日藤は後半、０−２からＤＦ小林昴瑠（３年）がゴールを決めて追い上げムードが高まったが、その後は引き離された。神村学園の倉中が４得点。

そのほか、流通経大柏（千葉）は大津（熊本）に２─１で逆転勝ち。尚志（福島）は帝京長岡（新潟）に１─０で競り勝ち、鹿島学園（茨城）は興国（大阪）を３─１で下した。

１０日に行われる東京・ＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）での準決勝の組み合わせは、尚志─神村学園、鹿島学園─流通経大柏に決まった。

■２年中村龍剛、悔し泣きも成長誓う「もう一度ここに」

準々決勝で敗退した日大藤沢の２年のＭＦ中村は悔し泣き。「神村学園さんは本当に強かった。自分たちのサッカーをもっと出したかったけれど、全員が１２０パーセントで戦ったと思う」と受け止めた。

元日本代表ＭＦの憲剛さんを父に持ち、大会前から注目を浴びていた。話題先行に戸惑いもあったといい、「お父さんが偉大なサッカー選手だったので、自分は本当に大した選手かなと考えたりもした」と胸の内を明かす。

それでも父親譲りのパスセンスや視野の広さで存在感を見せ、チームのベスト８入りに貢献。「嫌でも注目される苦しい中だったけれど、大好きな３年生と日本一を目指そうと前向きにやれた。もう一度ここに帰ってくるために頑張りたい」とさらなる成長を誓った。