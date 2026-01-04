冬の“老け感”は首元に出る？コート・マフラーと相性のいい「大人の低めまとめ髪」
冬の装いは、どうしても首元にボリュームが集まりがち。あたたかさを優先するうちに、首まわりが重く見えて印象が沈む──そんな経験はありませんか？コートやマフラーで防寒しても、髪がスッと整っているだけで、気持ちまで軽やかに。そこで今回は、急なお出かけや来客にも頼れる、頑張らなくていい「大人の低めまとめ髪」を紹介します。
アウターの襟に重ねないだけで、横顔に“余白”が生まれる
髪をおろしたままコートを羽織ると、素材や襟の形によって顔まわりに影が落ち、疲れて見える原因に。
まずは耳より少し下の位置でひと束に。結び目が襟とぶつからず、フェイスラインが自然と出るので横顔の印象が明るくなります。顔まわりの後れ毛は数本だけ残し、抜け感と大人っぽさのバランスをコントロール。
マフラーの日は“摩擦しない位置”に。静電気トラブルも回避
ボリュームのあるマフラーやストールは、どうしても髪との接触面が多くなりがち。結ぶ位置を顎より下に設定するだけで、摩擦が起こりにくく、広がりや静電気によるパサつきも軽減できます。
毛先は手のひらで内側にワンカールの癖づけを。マフラーを外した瞬間にふわっと揺れる毛先が、“清潔感のあるきちんと見え”に直結します。
外出時は“手ぐしを１回”。それだけで雰囲気が整う
時間が経って形が崩れても、慌てなくて大丈夫。結び目の上を指でそっと持ち上げるだけで、つぶれやすいトップに空気感がよみがえります。
毛先は外→内へ手ぐしを通して調整すれば、ブラシもアイロンも不要。「無理してないのに整って見える」というバランス感が、今の大人に心地いいのです。
冬の“老け見え”は、白髪や年齢のせいだけではありません。首元の重心や髪の置き場が変わるだけで、印象は想像以上に軽やか＆若々しく。新しい年の始まりこそ、頑張らないのに好印象なヘアで、余裕のある横顔を演出しましょう。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※本記事の画像は生成AIで作成しています
