続けるほど痩せやすい下半身に近づける。１日３セット【股関節の柔軟性を高める】簡単ストレッチ
細見えする体を手に入れるために特に重視して引き締めたいポイントが下半身。メリハリ感ありつつもスッキリとした印象をキープしていきたいものです。そのためには贅肉の付きにくい状態に整えておくことは欠かせません。そこで習慣に採り入れたいのが、股関節の柔軟性を高めつつ太もものサイズダウン効果を期待できる簡単ストレッチになります。
股関節の柔軟性UP＆太もものサイズダウンが叶う簡単ストレッチ
（１）床に四つん這いになって片脚をひざを曲げたまま前に出し、後ろ側の脚はひざを真っ直ぐ伸ばす
（２）上半身を前に倒して床にひじを着き、ゆっくり息を吐きながら30秒間キープする
▲ひざを曲げている側の太もも裏側とお尻の筋肉が伸びていることを意識しましょう
脚を変えて反対側も同様に行い、“１日あたり左右各３回を目標”に実践します。なお、期待する効果をきちんと得るためには「体勢をキープするときは骨盤を床にできるだけ近づけること」がポイント。骨盤が上がってしまった状態で実践しても、太もも裏やお尻の筋肉を十分に伸ばすことができません。なので、常に「骨盤を床に着ける」ことを強く意識して実践しましょう。
シンプルなストレッチ法ですが、続けるほど太もも裏やお尻の筋肉が伸びて股関節の柔軟性が高まるので、脚さばきまで良くなるのを実感できるようになります。ぜひ習慣化して、痩せやすい下半身へ整えていきましょうね。＜ストレッチ監修：野月愛莉（Dr.ストレッチ錦糸町店トレーナー／トレーナー歴６年）＞
