SNS¤Ç¥¦¥±¤ë¡Ö±Ç¤¨¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¡Ø¤Ï¤¤¡¢¥Ý¥¦¥º¡ª¡Ù¤ÇÆùµå¤ò½¸¤á¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤ß¤¿
¤â¤Õ¤â¤ÕÀÖ¤Á¤ã¤óÀìÌçSNS¡ÖPawsUp¡×¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼ê»¥¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤Æ±Ç¤¨¤ë¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡ÖÆùµå¡×¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯½¸¤á¤ë¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¤¬¡Ø¤Ï¤¤¡¢¥Ý¥¦¥º¡ª¡Ù¤Ç¤¹¡£HobbyJAPAN¤«¤éGIGAZINEÅß¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¸þ¤±¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ï¤¤¡¢¥Ý¥¦¥º¡ª | ANALOG GAME INDEX
https://hobbyjapan.games/paws-up/
ÆâÍÆÊª¤ÏÀâÌÀ½ñ¤È¤®¤Ã¤·¤ê¤Î¥«¡¼¥É¡£
¥«¡¼¥É¤Ï¹ç·×109Ëç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¾åÃÊ¤ËÊÂ¤Ù¤¿¤Î¤¬¥Ï¥à¥¹¥¿¡¼¡¦¸¤¡¦Ç¤ÎÉÁ¤«¤ì¤¿¼Ì¿¿¥«¡¼¥É¤Ç¡¢º¸²¼¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¡Öµ¡×¡Ö¶¡×¡Ö·¡×¤È¥í¡¼¥Þ¿ô»ú¤¬¿¶¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2ÃÊÌÜ¤Ï½é´ü¼ê»¥¥»¥Ã¥È¤Ç¡¢º¸²¼¤Ë¤Ï¡ÖA¡×¤«¤é¡ÖE¡×¤Þ¤Ç¤Î¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤¬¿¶¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ5ËçÁÈ¤Ç¤¹¡£3ÃÊÌÜ¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥«¡¼¥É9¼ïÎà¤Ç¡¢ÆâÌõ¤Ï¾ìÌÌ¤¬5¼ïÎà¡¢Æ°Êª¤¬3¼ïÎà¡¢ÅÀ¿ô¤¬1¼ïÎà¡£ºÇ²¼ÃÊ¤Ï¥²¡¼¥à¿Ê¹Ô¤ò¼¨¤¹¥«¡¼¥É¤È¡¢5¼ïÎà¤Î¥·¡¼¥ó¥«¡¼¥É¡£¼Ì¿¿¥«¡¼¥É¤È¼ê»¥¥»¥Ã¥È¤Î¾å¤ÎÊý¤Ë¤ÏÆùµå¥Þ¡¼¥¯¤È¿ô»ú¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥²¡¼¥à¥×¥ì¥¤»þ¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥«¡¼¥É¤òÊÂ¤Ù¤Þ¤¹¡£¥·¡¼¥ó¥«¡¼¥É5¼ïÎà¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤ËÇÛÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢4ÃÊÌÜ¤Ï¼Ì¿¿¥«¡¼¥É¤òÎ¢¸þ¤¤Ë¤·¤Æ¡¢º¸¤«¤é¡Öµ¡×¡Ö¶¡×¡Ö·¡×¤Î»³¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ²¼ÃÊ¤ËÃÖ¤¤¤¿¤Î¤Ï½é´ü¼ê»¥¥»¥Ã¥È5¼ïÎà¡£¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ï¤¤¤º¤ì¤«¤Î½é´ü¼ê»¥¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¤ÏºÇÂç5¿Í¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¡£
¼ê»¥¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÆùµå¤¬1¡Á4¡¦6¤Î¹ç·×5Ëç¡£¤¿¤À¤·¡¢¥»¥Ã¥È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆùµå¤Î²¼¤Ë¼¨¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥³¥ó¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¿¡¼¥ó¤´¤È¤Ëº¸¤Î»³»¥¤«¤é3Ëç¤º¤Ä¥«¡¼¥É¤ò¾ì¤Ë½Ð¤·¤Þ¤¹¡£Â³¤¤¤Æ¡¢³Æ¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÏÆ±»þ¤Ë¼ê»¥¤«¤é1Ëç¥«¡¼¥É¤ò³«¤¡¢Æùµå¤Î¿ô¤¬Â¿¤¤¥«¡¼¥É¤ò½Ð¤·¤¿¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤«¤é½ç¤Ë¡¢¾ì¤Î¥«¡¼¥É1Ëç¤òÁª¤ó¤Ç½Ð¤·¤¿¥«¡¼¥É¤ÈÆþ¤ìÂØ¤¨¤Þ¤¹¡£Æùµå¤Î¿ô¤¬Æ±¤¸¾ì¹ç¤Ï¥·¡¼¥ó¥«¡¼¥É¤ò»²¾È¤·¡¢º¸¤Ë¤¢¤ë¥·¡¼¥ó¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
4¤Î¥«¡¼¥É¤ò¾ì¤Ë¼Î¤Æ¤Æ¡¢8¤Î¥«¡¼¥É¤ò°ú¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤òÁ´¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬½ª¤¨¤¿¤é¥¿¡¼¥ó¤Ï½ªÎ»¡£¾ì¤Î¥«¡¼¥É¤Ï¼è¤ê½ü¤«¤ì¡¢¼¡¤Î3Ëç¤ò»³»¥¤«¤é³«¤¤¤Æ¼¡¤Î¥¿¡¼¥ó¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¾ì¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥«¡¼¥É¤¬Éü³è¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤êÆÀ¤º¡¢Ã¯¤«¤Î¼ê»¥¤ËÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¥«¡¼¥É¤È¤Ï¤â¤¦½Ð²ñ¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¸þ¤«¤¤¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ï¥«¡¼¥É¸ò´¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼ê»¥¤Î¤¦¤Á3Ëç¤Ç¥Ï¥à¥¹¥¿¡¼¤¬3ËçÂ·¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¥Ï¥à¥¹¥¿¡¼¤Î¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¤¬´°À®¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¾ì¤Ë¤¢¤ë¥Ï¥à¥¹¥¿¡¼¤Î¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¥«¡¼¥É¤ò1Ëç¼è¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò´°À®¤µ¤»¡¢Æùµå¿ô¤ò²Ô¤°¤Î¤¬¥²¡¼¥à¤ÎÌÜÅª¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¼ê¸µ¤Ë¤¢¤ë¥«¡¼¥É¤ÏÊ£¿ô¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¹½À®¤Ë»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Æ±»þ¤ËÊ£¿ô¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òºî¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¥Ï¥à¥¹¥¿¡¼¤ò2²ó¡×¤Î¤è¤¦¤ËÆ±¤¸¼ïÎà¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òºî¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ºÇÂç¤Çºî¤ì¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¿ô¤Ï9¤Ä¤Ç¤¹
¤³¤Á¤é¤â¥Ï¥à¥¹¥¿¡¼¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±¼ï¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï´°À®¤¬ÃÙ¤¤¤ÈÅÀ¿ô¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥«¡¼¥É¤Ï1¼ïÎà¤Ë¤Ä¤4Ëç¤Ç¡Ö15ÅÀ¡×¡Ö10ÅÀ¡×¡Ö8ÅÀ¡×¡Ö7ÅÀ¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬5¿Í¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢´°À®¤¬°ìÈÖÃÙ¤«¤Ã¤¿¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÏÅÀ¿ô¤¬¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¥²¡¼¥à¤¬¿Ê¤ó¤Ç»³»¥¤¬2¤ÄÌÜ¤ËÆþ¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥à¥¹¥¿¡¼¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥«¡¼¥É¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ðºÊ°õ¤Î¤Ä¤¤¤¿¼Ì¿¿¥«¡¼¥É¤Ï¡¢¼ê»¥¥ª¡¼¥×¥ó»þ¤ËÀè¼ê¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥«¡¼¥É¡£¾ì¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ëÍß¤·¤¤¥«¡¼¥É¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤¾¤È¤¤¤¦»þ¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¤ª¤«¤²¤Ç¡¢2¼ïÎà¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÆ±»þ¤Ë´°À®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ç¤ÈÆùµå¤Î¿ô¤ò¤½¤í¤¨¤Æ2¼ïÎà¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬´°À®¡£
»³»¥¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¥²¡¼¥à½ªÎ»¡£³ÍÆÀ¤·¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥«¡¼¥É¤È¼ê»¥¤ÎÆùµå¤Î¹ç·×¿ô¤¬ÆÀÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï6¤Ä¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò´°À®¤µ¤»¡¢133ÅÀ¤ò³ÍÆÀ¡£
2¼ïÎà¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò2²ó´°À®¤µ¤»¤Æ¤³¤ì¤Ï¾¡¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎÙ¤Î¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬134ÅÀ¤Ç¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌµÇ°¡Ä¡Ä¡£
¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡Ö¤É¤Î¼ê»¥¤òÀÚ¤ë¤«¡×¤È¡Ö¤É¤Î¾ì¤Î¥«¡¼¥É¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤«¡×¤Î2¤Ä¤À¤±¤ÈÈó¾ï¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥·¥ó¥¥ó¥°¥¿¥¤¥à¤â¤½¤¦Ä¹¤¯¤«¤«¤é¤º¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¤È¥²¡¼¥à¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤È¤Æ¤â¥é¥¤¥È¤Ê¥²¡¼¥à¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÍ·¤Ó¤´¤¿¤¨¤Ï½½Ê¬¡£5¼ïÎà¤Î¼ê»¥¥»¥Ã¥È¤È¡¢¥·¡¼¥ó¥«¡¼¥É¤ÎÊÂ¤Ó¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ê¥×¥ì¥¤À¤â¹â¤á¤Ç¤¹¡£
¡Ø¤Ï¤¤¡¢¥Ý¥¦¥º¡ª¡Ù¤ÏÀÇ¹þ2860±ß¤Ç2025Ç¯11·îÈ¯Çä¡£µ»ö·ÇºÜ»þÅÀ¤ÇAmazon¤Ç¤ÏÀÇ¹þ2723±ß¤Ç¤Î¼è¤ê°·¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Amazon | ¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à ¤Ï¤¤¡¢¥Ý¥¦¥º¡ª ÆüËÜ¸ìÈÇ | ¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à | ¤ª¤â¤Á¤ã