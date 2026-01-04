４日に放送されたフジテレビ系「逃走中」で見事にハンターから逃げ切った東京世界陸上女子１００メートルハードル日本代表の中島ひとみ。放送終了後に自身のインスタグラムを更新し、“戦利品”を公開した。

「初逃走中！逃走成功しましたーー！！！！！！やったー！！！！！！」と感想を記した中島。「リアタイしてくださった方、応援してくれたみなさん出演者・スタッフのみなさん、ハンターさんも！ほんとーに、ありがとうございました！！楽しかったー！！めちゃくちゃうれしいです笑」とつづった。

「最高の形で迎えられたであろう２０２６年の幕開け 本年も、どうぞよろしくお願いいたします」とファンにメッセージをつづり、文末に「一番くじで１番好きなシーンの悟飯当てれました」と記し実際の画像も公開した。放送中に賞金を「一番くじ」に投入することを予告していた。

９０分間の逃走劇では開始２分でハンターに追いかけられながらも自慢のスピードでまいた中島。ミッションにも果敢にチャレンジし、ラスト２分ではハンターに捉えられながらも逃げた先にいたアンガールズ田中が捕まり見事に逃げ切った。

フォロワーも「最後の喜んでいる場面がめっちゃ楽しそうでした」「逃走成功後のジャンプ力…走り続けた後にあのバネはすごい（絶対に見る着眼点ズレてますけど笑）」「しかし、可愛すぎます」「とっても好感度アップ」と激走をたたえていた。