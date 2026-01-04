STARTO ENTERTAINMENTによるカウントダウンコンサート『STARTO to MOVE COUNTDOWN CONCERT 2025-2026』が12月31日に東京ドームで開催された。その出演者の一人である佐久間大介（Snow Man）が、共演者との記念写真を自身のInstagramに公開している。

コンサートには佐久間が所属するSnow Manのほか、NEWS、Hey! Say! JUMP、Kis-My-Ft2、timelesz、中島健人、A.B.C-Z、King & Prince、SixTONES、Snow Man、なにわ男子、Travis Japan、Aぇ! groupに加え、サプライズゲストとして松岡昌宏や堂本光一が登場した。

佐久間は、TOKIO「うわさのキッス」カバーで共演した塚田僚一（A.B.C-Z）、七五三掛龍也（Travis Japan）、松島聡（timelesz）、宮田俊哉（Kis-My-Ft2）とのユニットショット、佐久間の推しだという中島、高橋海人（King & Prince）、それぞれとのツーショットを投稿。

さらに、“スノスト“として「ブラザービート」「WHIP THAT」をSixTONESと披露。SixTONESメンバーの田中樹、髙地優吾、京本大我、Snow Manの深澤辰哉、岩本照、渡辺翔太、宮舘涼太との集合写真をアップし、「まじ笑ったwこれはその出番前に撮ったやつ (^^)」と記している。

（文=リアルサウンド編集部）