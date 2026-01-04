プロレスラーとしてデビューを果たした、東京五輪柔道100キロ級金メダルのウルフアロン（29）が、4日放送のテレビ朝日系「路線バスで寄り道の旅 新春3時間SP」（後6・04）に出演し、プロレスラーとしてのトレーニングについて明かした。

ちょうどこの日の「WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム」でデビューし、プロレスラーとしての第一歩を踏み出したウルフ。田中律子から「どんなトレーニングをやるんですか？」と問われると、「基本的には、有名なスクワット1000回とかやったり」と答えた。田中は「スクワット！1000回？」と声を裏返しながら驚いていた。

ウルフは「1時間半くらい、そういう筋トレ的な時間があって、そこからプロレスの練習をやるんですよ」と説明。「ケガしちゃうのと、年に120試合くらいあると考えると、疲れていても動ける選手じゃないと」とも話した。フリーアナウンサー徳光和夫は「プロレスラーの一番凄いところは、回復力。驚くよね」と称賛した。

柔道時代からは体形も変わったという。「胸板も厚くなりましたし、太腿も太くなっています。柔道の時はまた違った体形だったので」。上腕周りは44センチあるといい、徳光が両手を使ってもつかみきれないほどだった。

この日は「筋肉を動かしてから来たので、たんぱく質を…（摂りたい）」とリクエスト。高田純次が「カステラか何か、どう？」と振られると、「（カステラは）糖質ですよ」と食い気味にツッコミを入れていた。

番組では熟成肉が有名なステーキハウスの名を挙げ、「ステーキだったら1キロからですね。1キロからがステーキで、990とかだと焼肉でしょ？」と独自の基準を口にしていた。