ÃçÌîÂÀ²ì¡ßÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤ÏÎ®ÀÐ¤ÎÁêÀÈ´·²¡ª¡¡¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù½é²ó¤«¤é¡È²¦Æ»¡É¤ÎÌÌÇò¤µ
¡¡ÃçÌîÂÀ²ì¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤¬1·î4Æü¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§ÃçÌîÂÀ²ì¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¸µµ¤¤ÊÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤ò¡×¡¡¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤ÇÆüËÜ¤òÌÀ¤ë¤¯¤¹¤ë·è°Õ
¡¡¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤Ï¡¢Ë¿Ã½¨µÈ¤ÎÄï¡¦Ë¿Ã½¨Ä¹¤ÎÇÈÍðËü¾æ¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡£¤Î¤Á¤Î½¨Ä¹¤È¤Ê¤ë¾®°ìÏº¤òÃçÌî¡¢¤Î¤Á¤Î½¨µÈ¤È¤Ê¤ëÆ£µÈÏº¤òÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡Ù¡Ê2023Ç¯¡Ë°ÊÍè3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÀï¹ñÂç²Ï¤È¤Ê¤ê¡¢¡ØÂÀ¹Þµ¡Ù¡Ê1965Ç¯¡Ë¤ä¡Ø½¨µÈ¡Ù¡Ê1996Ç¯¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿½¨µÈ¤ò¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤¿Âç²Ï¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¤¢¤ê¡¢¡È»°±Ñ·æ¡É¤Î°ì¿Í¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÂç²Ï¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¿½¨µÈ¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤ÎÄï¤Î½¨Ä¹¤ò¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¿ø¤¨¤¿Âç²Ï¤Ïº£²ó¤¬½é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤Î»à¸å¡¢ÉÏ¤·¤¤ÇÀÌ±¡¢Â·Ú¤È¤¤¤¦½Ð¼«¤«¤é¶Ã°ÛÅª¤Ê½ÐÀ¤¤ò¿ë¤²¡¢ÆüËÜÅý°ì¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿½¨µÈ¡£¤½¤Î·»¤ò±¢¤«¤é»Ù¤¨¡¢¡ÈÅ·²¼°ì¤ÎÊäº´Ìò¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬½¨Ä¹¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Âè1²ó¡ÖÆóÉ¤¤Î±î¡×¤Ç°õ¾ÝÅª¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢·»Äï¤È¤·¤Æ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Íー¥·¥ç¥ó¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶¯Îõ¤Ê¿ÍÊÁ¤À¡£8Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¾®°ìÏº¤ÈÆ£µÈÏº¡£¿®Ä¹¡Ê¾®·ª½Ü¡Ë¤Î½Å¿Ã¡¦¼ÆÅÄ¾¡²È¡Ê»³¸ýÇÏÌÚÌé¡Ë¤Î²°Éß¤Çµ¯¤¤¿Åð¤ß¤Îµ¿¤¤¤òÀ²¤é¤¹¤¿¤á¡¢·»Äï¤Ï¿¥ÅÄ²È¤ÎÂæ½êÊý¡¦²£Àî¿ÓÆâ¡Ê¾¡Â¼À¯¿®¡Ë¤òÊá¤é¤¨¤ë¡£¸«²ó¤ê¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤éÅô¤ê¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤²£Àî¤ò²ø¤·¤¯»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¾®°ìÏº¡¢¤½¤·¤Æ¾®°ìÏº¤òÈß¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÌÂ¤¤¤Ê¤¯²£Àî¤òÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤¿¤Î¤ÏÆ£µÈÏº¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²£Àî¤Î²û¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¿®Ä¹°Å»¦¤òÁÀ¤¦ÈþÇ»¤ÎÂçÌ¾¡¦ºØÆ£µÁÎ¶¡ÊDAIGO¡Ë¤Ë¡¢µþ¤Ç¤Î¿®Ä¹¤ÎÆ°¤¤òÃÎ¤é¤»¤ë½ñ¾õ¡£¼êÊÁ¤òµó¤²¤¿¤«¤È»×¤Ã¤¿·»Äï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ã°±©Ê¼Â¢¤¬Àè¤Ë·×Î¬¤òÄÏ¤ß¡¢¿®Ä¹¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ë«Èþ¤ò¤â¤é¤¨¤ºÍîÃÀ¤·¸ª¤ò¾®¹ï¤ß¤Ë¿Ì¤ï¤»¤ëÆ£µÈÏº¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢´é¤ò¾å¤²¤ë¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¤È¤·¤¿¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¿®Ä¹¤Ø¤ÈÕ»¤Ó¤Ø¤Ä¤é¤¦¡£Â·ÚÂç¾¤«¤È»×¤¨¤Ð¤¿¤À¤ÎÂ·Ú¡¢²°Éß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯3ÄÚ¤Û¤É¤ÎÁÆËö¤Ê¾®²°¡¢¾®°ìÏº¤È¸ß³Ñ¤Î·õ¤ÎÏÓÁ°¤È¸«¤»¤«¤±¤Æ¿Í¤òí´í°¤Ê¤¯»Â¤ë»ÄÇ¦¤µ¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÆ£µÈÏº¤Ë¾®°ìÏº¤Ï·»Äï¤Ê¤¬¤é¶²ÉÝ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ÂÆ£¥µ¥¯¥é¤¬Ì³¤á¤ëËÁÆ¬¤Î¸ì¤ê¤Ë¤Æ¡¢¡ÖÈà¤é¤Ï¿Í¤¿¤é¤·¡£·è¤·¤Æ¿´Ã¥¤ï¤ì¤Þ¤»¤Ì¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÆÃ¤Ë½¨µÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡È¿Í¤¿¤é¤·¡É¤È¤·¤Æ¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ÏÍÌ¾¤À¡£Áê¼ê¤Î¿´¤òÄÏ¤à¿Í¿´¾¸°®½Ñ¤ÎºÍ³Ð¡¢¤½¤·¤Æ¡Ø¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡Ù¤Ç¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿ÄìÃÎ¤ì¤Ì¶¸µ¤Åª¤Ê¶²¤í¤·¤µ¤¬¤¹¤Ç¤Ë½é²ó¤«¤éÈ¯´ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®°ìÏº¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤ËÁè¤¤¤ò¹¥¤Þ¤Ê¤¤Ùæ¤á»ö¤ò¼ý¤á¤ë¥¿¥¤¥×¡£²¹¸ü¤Ç¼ÂÌ³Ç½ÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢½¨µÈ¤ÎË½Áö¤òÍÞ¤¨¤ë¥Ö¥ìー¥Ìò¤À¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Èà¤Îµ¡Å¾¤ÈÄ´À°ÎÏ¤ÏÅÚº½Êø¤ì¤Î¸½¾ì¤Ç»Ø´ø¤¹¤ëÍÍ»Ò¤äËÁÆ¬¤Î·ö²Þ¤ò¼ý¤á¤ë»Ñ¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÚº½Êø¤ì¤Î¸½¾ì¤Ë¤¤¤¿¿®Ä¹¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢Æ£µÈÏº¤È¤È¤â¤Ë½ÅÍ×¤ÊÇ¤Ì³¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£Í¥½¨¤ÇÊ¸ÉðÎ¾Æ»¡¢¸¢°Ò¤Ï¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é°ÒÄ¥¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦½¨Ä¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢Â¾¼Ô¤ò»×¤¤¤ä¤ëÁþ¤á¤Ê¤¤Í¥¤·¤µ¤¬¡¢ÃçÌî¤¬±é¤¸¤ë¾®°ìÏº¤«¤éÊü¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®°ìÏº¤ÈÆ£µÈÏº¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×¤¤¿Í¤Ç¤¢¤ëÄ¾¡ÊÇòÀÐÀ»¡Ë¡¢Ç«¡¹¡ÊÉÍÊÕÈþÇÈ¡Ë¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎâÁ¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿®Ä¹¤ò±é¤¸¤ë¾®·ª½Ü¤ÎÉ÷³Ê¤âÎ®ÀÐ¤À¤Ã¤¿¡£Âç²Ï¡Ø³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡Ù¡Ê2022Ç¯¡Ë¤Ç¤Î¼ç±é¡¢±Ç²è¡Ø¿®Ä¹¶¨ÁÕ¶Ê¡Ù¡Ê2016Ç¯¡Ë¤Ç¤Î¿®Ä¹Ìò¤È¤¤¤¦ÈÝ¤¬±þ¤Ç¤âÈò¤±¤é¤ì¤Ì2¤Ä¤Î»ëÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤³¤òÄ¶±Û¤·¤Æ¤¤¤¯¾®·ª¤À¤±¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤ËËþ¤Á¤¿¿®Ä¹¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤Ï¡¢Ì¾¤â¤Ê¤·»Äï¤¬¤É¤óÄì¤ÎÊë¤é¤·¤«¤éÀïÍð¤ÎÀ¤¤òÅ·²¼¿Í¤Ø¤È¶î¤±¾å¤¬¤ëÌ´Êª¸ì¡£Âè1²ó¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÆóÉ¤¤Î±î¡É¤Îå«¤Èí÷¤·¤µ¤«¤é¡¢ÎÏ¶¯¤¤²¦Æ»¤ÎÂç²Ï¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤¿¡£½¨Ä¹¤ÎÌÜÀþ¤«¤éÉÁ¤«¤ì¤ë½¨µÈ¤ÎÅ·²¼Åý°ì¡£¤½¤³¤«¤é¿·¤¿¤Ê¡È½¨µÈÁü¡É¡¢·»Äï¤Î¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥Èー¥êー¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¡ÊÊ¸¡áÅÏÊÕ¾´¹À¡Ë