タレントの菊地亜美（35）が2日、自身のYouTubeチャンネルを更新。体重が妊娠前に戻ったと明かし、産後ダイエットについて語った。

菊地は20年8月に長女、25年3月に次女の出産を発表。妊娠中の変化について「70キロ超えぐらいに増えたんです。あんまりこんなこと恥ずかしくて大きい声で言えないけど、20キロ弱増えたんですね」と明かした。

長女の出産後は、毎日の生活で自然に10キロ落とせたというが、次女の出産後は「その記憶があったから20キロ弱増えても10キロぐらいは最初の1ヶ月間で痩せるだろうと思ってたんだけど。全然痩せなかった。6キロぐらいしか痩せなかった」と告白。

健康面を考慮しても、食事制限での減量が自身にとっては最適だと考えたといい、3食きっちり食べ、夕食から翌日の朝食までを16時間空けるダイエット「16時間ファスティング」を行ったと紹介。「私には一番合う」と説明した。

さらに自身の食の好みや、完食の仕方、食事のタイミングなど、細かい注意点も紹介。運動を行わず食事のみの減量で「ゆるくゆるくやって9カ月ぐらいで戻りました。ただ、体重はもどっても体型は違いました」とまとめた。