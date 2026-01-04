【北京＝吉永亜希子、ロンドン＝横堀裕也】米国のベネズエラに対する地上攻撃について、同国と親密な関係を築いてきた中露はニコラス・マドゥロ政権への支持を表明している。

中国外務省の報道官は４日の声明で、マドゥロ大統領と妻の釈放を要求し、米国に「政権の転覆行為をやめ、対話を通じた問題解決」を求めた。３日の声明では、米国の攻撃は「深刻な国際法違反とベネズエラへの主権侵害だ」と批判した。

ロシアのセルゲイ・ラブロフ外相は３日、ベネズエラのデルシー・ロドリゲス副大統領と電話会談した。露外務省によると、ラブロフ氏は「ベネズエラ国民への強固な連帯」を表明し、「国益と主権を守ろうとするマドゥロ政権の方針を支持し続ける」と強調した。

欧州主要国の首脳は、国際法の順守を訴えつつも、トランプ政権や軍事作戦への直接批判は避けている。スターマー英首相は声明で、軍事作戦には触れずに「国際法を支持する。平和的な政権移行に向けて米政府と協議する」との言及にとどめた。ドイツのメルツ首相は声明で「米国の介入の法的評価は複雑だ」と指摘した。

一方で、国連安全保障理事会は５日午前１０時（日本時間６日午前０時）、緊急会合を開く。ベネズエラが３日、要請した。