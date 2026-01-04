セバスチャン・ブイエの新作で彩るバレンタイン♡贅沢ショコラ全ラインナップ

フランス・リヨンと日本で活躍するパティシエ、セバスチャン・ブイエから、今年も心ときめくショコラコレクションが登場します。伝統のフランス菓子にモダンな遊び心を融合した独創的なショコラは、見た目の美しさと多彩な味わいが魅力。バレンタインギフトはもちろん、自分のための特別なご褒美にもぴったりです。華やかなパッケージや写真映えするデザインなど、大人の女性の心を掴むラインナップが揃い、全国の百貨店やオンラインショップで順次展開されます。

旅・宝石・シャンパン…テーマで選べるショコラ

まず注目したいのは、旅行カバンをモチーフにした缶にビターとミルクティー、2種のトリュフが入った「コフレボヤージュ」（1,620円(税込)）。

手のひらサイズの愛らしさと、バレンタイン気分を高めるデザインが魅力です。

ジュエリーのように輝く「アムールビジューショコラ」（1,080円(税込)）は、フランボワーズとストロベリー2種のガナッシュが主役。艶めく表情が美しく、思わず写真を撮りたくなる華やかさです。

さらに「シャンパンカクテルショコラ」（1,512円(税込)）は、シャンパンガナッシュにストロベリー・グレープ・アップルの3種のアクセントを合わせた大人の味わい。

果実がふわりと香り、贈る相手を選ばない上質なアソートです。

遊び心たっぷりの焼き菓子＆話題の人気シリーズ

ショコラ以外の人気商品も充実。ヘーゼルナッツ香るサブレにフィヤンティーヌとプラリネを合わせた「サブレヌヌース」（2,160円(税込)）は、ベア型が可愛い贈り物にぴったりの一品です。

リヨン本店でもロングセラーの「マカリヨン」は、マカロンをまるごとショコラでコーティングした看板商品。

3個入り1,404円(税込)、6個入り2,592円(税込)、9個入り3,780円(税込)から選べます。

そして話題のコスメ風ショコラ「ルージュアレーブル」（各1,080円(税込)）と、より豪華な「ショコラアマキエセット」（2,916円(税込)）は、ビター、木苺、いちご、カシス、キャラメルなどフレーバーも多彩♡

見た目も味も楽しめるギフトとして大人気です。

大切な人にも自分にも贈りたい華やかショコラ

セバスチャン・ブイエが届けるショコラコレクションは、味わいだけでなく、デザインやコンセプトまで心を掴む魅力が満載。

今年のバレンタインは、旅や宝石、コスメなど胸がときめくテーマをまとったショコラから、贈る相手や気分に合わせて選べます。

自分へのご褒美として特別なひと粒を味わうのも素敵♡日常を少しだけ華やかに変えてくれる、上質なショコラ体験を楽しんでみてください。