コロナ禍で一気に世界中に広まったリモートワークとWeb会議。ネット環境によって、Web会議の音声や映像が乱れることはよくあること。ただ、この「よくあること」で、相手に与える印象が大きく変わっているかもしれません。

映像の乱れがうむネガティブな印象

Natureに公開された最新調査で明らかになったのは、Web会議の乱れで生じる「不気味の谷」の片鱗でした。

調査が始まったのはまさにコロナ禍の2020年。その当時、実際に行なわれたWeb会議1,600件強のデータベースを解析したといいます。

それらの会議に参加した人々に、ウェブ会議中の技術的問題と相手との関係性についてアンケート調査を実施。その結果、音声・映像の不具合の種類や、片方だけに起きたのか双方に起きたのかに関わらず、会議参加者同士の関係性が弱かったと感じる人が多いことがわかりました。

また、2021年にケンタッキー州で行なわれた、仮釈放を決めるWeb会議審査の文字起こしデータ数百件分も解析。結果、32.6％で音声・映像の乱れが発生し、乱れ発生審査で仮釈放が認められたのは48％に。一方、乱れが一切なかった場合は60％だったのだとか。こちらも、犯罪者個人または犯罪の特性などの影響はなかったといいます。

加えて、就職面接の様子をおさめた動画を3,000人強に視聴してもらう試みも実施。映像の乱れが発生したことで、動画の中の就職希望者を雇用したいと思う確率は低下したそう。さらに、健康に関する相談の通話においても、音声に乱れがない場合は77％がアドバイスを信頼すると回答した一方で、乱れが生じた場合はその割合が61％にまで低下しています。

研究調査の結果、わずかでも乱れが生じると、相手に与える印象がネガティブに働くことがわかりました。

ここにいるようでいない人

論文のメイン執筆者で、コーネル大学ジョンソンビジネススクールでマーケティング＆マネイジメントコミュニケーションで助教を務めるJacqueline Rifkin氏は、Web会議機能に私たちが期待していることは「一緒にいる感覚」だといいます。

ゆえに、ちょっとした音や映像の乱れでも一緒にいる感覚にヒビがはいり、「そこにいるのにいない」「ほぼ人間なのにどこか違う」という「不気味の谷」を生んでしまうのだと解説しています。

リモートワーク、Web会議は、世界中の人々がつながることができるフェアな手法だと思われていますが、今回の調査ではネット環境が悪い地域の人々は不利になっていることを示しています。