元巨人の槙原寛己氏（62）が、巨人時代の後輩である高橋尚成氏（50）をゲストに自身のYouTube「ミスターパーフェクト槙原」を更新。昨季の阪神が見せたこれまでの強さとは違う一面を語った。

2位に13ゲーム差をつけてセ・リーグを制した阪神について、高橋氏は「何で毎年ピッチャーがいいんですかね？」と疑問を呈した。

高橋氏の実感として今の藤川球児監督らが活躍した「JFK」の時代からずっと阪神は投手陣がいいイメージだという。

槙原氏は「甲子園球場の広さもあるだろうけど伝統もある」と指摘。いい投手陣がライバル関係で頑張ることで相乗効果が生まれて投手王国になると説明した。

昨季もチーム防御率2・21で12球団でもダントツだが、例年とは違う傾向が、ある数字に見られたという。

槙原氏は「エラーが少なかった。甲子園で57」と、こちらもリーグ最少の失策数を称えた。

そして「昔は土の球場だからしょうがないと言われてたけど、今は言い訳にしてない。エラーしないもん」と、盤石の投手陣にとっては鬼に金棒となる鉄壁のディフェンス力を称えた。