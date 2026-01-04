これまでにドラマや映画など様々な作品に出演し、19歳でありながら芸能生活19年という俳優の大西利空さん。熱中しているというゴルフや、2026年の目標などについてインタビューしました。

■2025年は「すてきな出会いがたくさん詰まった1年」

0歳の頃から芸能活動を始めたという大西さんは、映画『キングダム』や『るろうに剣心 最終章 The Final』など数々の話題作に出演し、キャリアを積み重ねてきました。2025年に出演した、ドラマ『ちはやふる−めぐり−』では、主人公の前に立ちはだかるライバル校の主将・奥山翔を演じました。

――2025年はどのような一年でしたか？

色々なドラマや映画だったりに出演させていただいて、その中でいろんな環境で挑戦させていただく事も増えて。私生活の方でも大学1年生ってことで、新たな環境でっていう意味では、もう本当に“新環境”っていうイメージですね。その中でも特に、（ドラマの）『ちはやふる−めぐり−』とかは、初めてのがっつり学園ものってことで、友情とか絆も芽生えたと思うし、すごくすてきな出会いがたくさん詰まった1年かなって思います。

――特に印象に残っている出来事はありますか？

本当に『ちはやふる−めぐり−』で、あれほど作品のためにかるたをしたり、役作りのために何かに一生懸命に取り組むってことが、人生の中で結構初めてレベルなので、それはすごく印象に残っています。

――撮影で大変だったことはありますか？

大変だったことっていうと“正座”。かるたの作品で、かるたのシーンが多めとなっているので、ずっと正座をしている。本番中であったり、それこそ練習の時とかもずっと正座で、共演者の皆さんも足の甲が黒くなるっていう事件が多々発生していて。それほどみんな努力して頑張ってたっていうので、物理的な大変さはありましたね。そこは映らないので、あまり注目していただけないんですけど、ただやっぱりその裏でみんなで1つになって頑張っていたっていう意味では、知っていただけるとうれしいなっていうことです（笑）。

■ゴルフに熱中「もう少しで70台」

――大学生になって始めたことはありますか？

厳密に言えば、大学生になってからではないんですけど、ゴルフを大学生になって部活にも入ってまして。そういう意味では、大学生から始めたことでいうと（ゴルフが）真っ先に出てくるかなって感じです。

――ゴルフを始めたきっかけはなんですか？

友達にゴルフやっている子が多くて、家族とか。（それで）誘われたりして。もともと家族全体がゴルフをやっていたので、小学1年生までは練習場についていったりはしていたんですけど、やめてしまって。ノリと勢いでって感じで母を誘って、“練習行ってみようよ”って。そこからハマったのがきっかけです。（スコアが）最近はだいぶ80で安定していまして。ベストスコアが83で、もう少しで70台見えるかなくらいの感じなんですけど。

――ゴルフの経験が俳優業にいかされたことはありますか？

ゴルフの趣味を持っている人って大人の方たちが多くて、現場へ行ってもいろんな方からゴルフの話をしていただいたり、（撮影で）一緒になった監督さんからも誘っていただいたりもしていて。今年20歳になるんですけど、“その歳でもうゴルフそんなにやってるの？”って驚かれて、そこから会話が生まれていきますね。

■1月からのドラマでは“王子様キャラ”に挑戦

2026年も話題作に出演することが決定している大西さん。1月から放送される、ドラマ『黒崎さんの一途な愛がとまらない』では、主人公の弟・黒崎唯央を演じ、初めて“王子様キャラ”に挑戦しました。

――今回のドラマでは“王子様キャラ”の役柄に挑戦していますが、演じてみていかがでしたか？

今までの役って家族ものだったり、それこそ学園ものだったりでって感じなので。なかなか少女マンガが原作のキラキラした役っていうのが本当に初めてで。どアップの寄りで、ワンカットキラキラみたいなのがすごく難しくて。恥ずかしかったですし、最初はやりづらさはあったんですけど、次第に慣れてきて、現場もすごく楽しくて明るい人たちばっかりだったので、すごくやりやすくできたのかなって思っています。

――今回、役作りは何かしましたか？

あんまりできないですね。そこまでキラキラした人でもないですし、あそこまでキラキラっていうのを結果的にできたからよかったんですけど、どう役作りすればいいんだろうと思って、笑顔はいっぱい出すようにしていました。

――参考にした作品などはありますか？

特にはなくて、原作があるので。原作のマンガを見て、黒崎唯央って役なんですけど、どういう子なのかなって思ったり、台本もしっかり見て、監督さんからも唯央がどういう子なのかはしっかり説明を受けていたので、そういう意味ではやりやすかったですね。迷うことはなかったので。

■2026年の目標 プライベートでは「ホールインワンを達成したい」

――芸能生活が19年ということですが、先輩方からの言葉で特に印象的なものはありますか？

映画『水は海に向かって流れる』の撮影で、高良健吾さんから言われた言葉で、今でも大事にしている言葉があるんですけど、当時の取材から全くどこにも言っていなくて、これはもう生涯役者を続けていくうえで、すごく自分の中で大切にしたい言葉ではあるので、ここでも伏せさせていただきたいんですけど（笑）。僕がすごく行き詰まっていたところで、高良さんが横に座って親身になって話してくれたことで、大人になってもそれを忘れたくないし、しっかり自分の中にしまっておきたいなって。

――最後に2026年の目標はありますか？

本当に色々な役につきたいですし、絶え間なく仕事をして働きたいなって思っていて、大学との両立は大変だとは思いますけど、そこはしっかりもう20歳になるので、お酒も飲めるようになって色々な出会いがあると思いますけど、しっかり真面目に仕事に打ち込んでいきたいなって思います。プライベートでいうとホールインワンを達成したいです。