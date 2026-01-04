阿部サダヲ出演のＴＢＳドラマ「不適切にもほどがある！」のＳＰドラマ「新年早々 不適切にもほどがある！〜真面目な話、しちゃダメですか？〜」が４日に放送された。

連ドラ放送から２年。令和に戻ってきた小川市郎（阿部サダヲ）は、完全にコンプラを忘れ、清々しいほどに昭和全開に。

開始早々に「女顔負け」「ひ孫の顔を見たい」を怒られると、令和の喫茶店で爆発。

「ああ吸うねえ！喫茶店で煙草吸えなくなったら日本はおしまい！」。

久々のお断りテロップ「この作品には不適切な台詞や喫煙シーンが含まれていますが、時代による言語表現や文化・風俗の変遷を描く本ドラマの特性にかんがみ１９８７年当時の表現をあえて使用して放送します」が表示される中…。

市郎が「アップデートか店外デートか知んないけど、なんでもなんでもジェンダージェンダーって難癖つけやがって、役割が違うだろ！男と女は！」とぶっ放した。

「男がいて女がいて、ムラムラしてチョメチョメするから子供ができる！少子化で頭抱える前にまずワンチョメだろ！野球はツーアウトから！少子化はツーチョメから！」と暴走した。

ネットでも話題となり「ツーチョメ笑うｗ」「何でもかんでもジェンダージェンダー それは確かに」「久しぶりにチョメチョメ聞いたｗ」「テロップでお断り入れたら、なんでも許されると思ってるｗ」と笑いが広がった。