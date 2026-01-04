俳優の高橋英樹（81）が、4日放送のテレビ朝日系「路線バスで寄り道の旅 新春3時間SP」（後6・04）に出演し、駆け出し時代の極貧エピソードを明かした。

日活ニューフェースの第5期で日活入り。当時まだ高校生だった。タレント高田純次は「17歳の写真が凄い（二枚目）。俺を100（点）としたら、95くらいまでは来てる」とジョークを挟みつつ、「こんなイケメンがいるの？ってくらい」と当時の衝撃を語った。

すると高橋は「最初のギャラ、1本5000円ですよ。ニューフェースギャラは。食べられません」とぶっちゃけた。

当時は生活苦だったという。「千葉から撮影所の撮影所、調布の駅まで定期を買うんですけど、3300円。定期だけでもう…。だから食べられなくて、いつも10円のコッペパンをボストンバッグの中に入れて、誰もおごってくれなかったらそれを食べるという」と打ち明けた。

それでも、食事をごちそうしてくれる先輩もいたという。「よくおごってくれましたね。食堂の前にいつも立ってました、だから」。ところが、便りの先輩たちが全くいない時も。「全員が出払ってロケに行っちゃっている時もある。そういう時はしょうがない。コッペパンをかじって」と振り返った。

食うに困る高橋を救ってくれたのが、大先輩の浅丘ルリ子だったという。撮影所から自宅が近かった浅丘は、高橋を見るに見かねて声を掛けてくれたという。「“英樹、おなか空いてるの？”って言うから、“おなか空いてます”って。“じゃあ家に行って、お母さんに言っておくから、いつでもご飯食べにおいで”って言ってくれて。朝、昼、晩、ピンポンしてましたよ」と話した。

駆け出し時代を救ってくれた浅丘とその家族には、今も強く感謝しているという。「それは頭上がりません。全然上がりません。今、電話がかかってきたら、直立不動ですよ」。ジョークを口にしつつも、「ありがたい。そういう先輩に恵まれたんですね」と感謝を口にしていた。