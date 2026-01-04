町田DF奈良坂巧が北九州に期限付き移籍「町田の成長に取り残されていく自分を情けなく思うことばかりでした」
FC町田ゼルビアは4日、DF奈良坂巧(23)がギラヴァンツ北九州へ期限付き移籍することを発表した。
奈良坂は2021年に桐光学園高から加入し、2度にわたってカマタマーレ讃岐へのレンタル移籍を経験。昨季は町田で天皇杯1試合の出場だった。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●DF奈良坂巧
(ならさか・たくみ)
■生年月日
2002年7月6日(23歳)
■出身地
神奈川県
■身長/体重
187cm/82kg
■経歴
クラブテアトロJrユース-桐光学園高-町田-讃岐-町田-讃岐-町田
■出場歴
J2リーグ:3試合
J3リーグ:43試合
天皇杯:4試合
■コメント
「5年間ありがとうございました。
正直、町田での5年間あまりいい思い出はありません。
町田の成長に取り残されていく自分を情けなく思うことばかりでした。
生え抜きの選手として、実績のあるすごい選手たちにも負けないで、活躍してやろうという思いは強くありましたし、プロにしてくれたクラブで結果を出したかったです。
試合に出る姿で恩返ししたかったです。
ただ、結果が全てです。
実力がなかった。何か足りなかった。
それに尽きます。
同時に、結果を残すことはこんなにも見える景色を変えてくれるんだというプロの現実も教えてもらいました。
500人の野津田も満員の野津田もどちらも変えがたい僕の財産です。
天皇杯優勝。
すばらしい景色を見せてもらいました。
いつか自分の力で掴み取りたいと思います。
そのいつかの日のために
北九州でまずはタイトルを取ってきます。また会えるように頑張ります。
5年間どんな時も共闘ありがとうございました!」
