柏FW真家英嵩が沼津に完全移籍「自分を信じてもう一度チャンスをくれたこのチームに自分の全てを捧げます」
アスルクラロ沼津(JFL)は4日、柏レイソルからFW真家英嵩(22)が完全移籍で加入することを発表した。
真家は柏U-18から2022年にトップチーム昇格。2024年8月から育成型期限付き移籍でFC琉球に所属していた。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント
●FW真家英嵩
(まいえ・ひでたか)
■生年月日
2003年7月28日(22歳)
■出身地
千葉県
■身長/体重
187cm/83kg
■経歴
ラビットキッカーズ-柏U-12-柏U-15-柏U-18-柏-琉球-柏
■出場歴
J1リーグ:7試合
J3リーグ:4試合
リーグカップ:4試合1得点
天皇杯:4試合5得点
■コメント
▽沼津側
「今シーズンから沼津のエンブレムを付けて戦うことになりました。
この約2年間怪我でほとんどプレーできなかったにも関わらず、自分を信じてもう一度チャンスをくれたこのチームに自分の全てを捧げます。
もう一度、立ち上がり乗り越え自分の目指すとてつもない高い場所へ行けるように精進していきます。
皆さんどうかよろしくお願いします。」
▽柏側
「リリースにありました通り、完全移籍することになりました。小学4年生からレイソルのエンブレムをつけ戦えたことは誇りです。たくさんのコーチや仲間、たくさんの方々と出会い、とてつもなく素晴らしい経験ができました。プロになってからは怪我もあり、思うようにいきませんでした。しかしまたピッチに戻り、自分の活躍が皆さんのもとに勝手に嫌でも届くように頑張ります。たくさんのサポート、応援ありがとうございました。また会いましょう!」
▽琉球側
「リリースにあります通り、移籍することになりました。
まずはどんな時も『待ってるぞ』『がんばれ』と声をかけ続けてくれたファンやサポーターの皆さんに謝りたいです。本当に申し訳ございません。途中から来たのにもかかわらず怪我をしてしまい、リハビリも上手くいかないまま練習に復帰できずに終わってしまいました。また乗り越えて皆さんの前でプレーをしたかったのですがそれは叶いませんでした。ですが、皆さんの温かいサポートを忘れることはありませんし、また皆さんとどんな形であれ会えることを楽しみにしています。1年半という短い期間でしたが、ありがとうございました」
