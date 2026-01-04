　V・ファーレン長崎は4日、セレッソ大阪からDF進藤亮佑(29)が完全移籍加入することを発表した。

　北海道出身の進藤は、北海道コンサドーレ札幌のアカデミーから2015年にトップチーム昇格。2021年にC大阪へ完全移籍した。

　昨季はJ1リーグ戦22試合に出場し、2ゴールを記録。また、ルヴァンカップ3試合、天皇杯1試合に出場した。

　長崎の公式サイトを通じ、「無限のポテンシャルを秘めたこのチームでプレーできることに興奮を抑えられず体温が上がっています。素晴らしい景色を共に見に行きましょう」と述べている。

以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文

●DF進藤亮佑

(しんどう・りょうすけ)

■生年月日

1996年6月7日(29歳)

■出身地

北海道

■身長/体重

183cm/74kg

■経歴

SSS札幌サッカースクール-SSSジュニアユース-札幌U-18-札幌-C大阪

■出場歴

J1リーグ:171試合17得点

J2リーグ:23試合

J3リーグ:14試合2得点

リーグカップ:32試合1得点

天皇杯:10試合1得点

■コメント

▽長崎側

「無限のポテンシャルを秘めたこのチームでプレーできることに興奮を抑えられず体温が上がっています。素晴らしい景色を共に見に行きましょう。よろしくお願いします。」

▽C大阪側

「5年というサッカー選手にとってとても長い時間をセレッソの選手として過ごすことができてとても嬉しいです。この度、長崎に移籍することにしました。対戦したときはしっかりと仕事をさせていただきたいと思います。またお会いできる日を楽しみにしています。ありがとうございました」