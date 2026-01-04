À¶¿å¥ì¥ó¥¿¥ë¤Î¾ÅÆîDF¥¥à¡¦¥ß¥ó¥Æ¤¬·ÀÌóËþÎ»¡Ö¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Î¤¿¤á¤ËËÜµ¤¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Ï4Æü¡¢À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿DF¥¥à¡¦¥ß¥ó¥Æ(32)¤È¤Î·ÀÌó¤¬ËþÎ»¤È¤Ê¤ê¡¢2026¥·¡¼¥º¥ó¤Î·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±Æü¤ËÀ¶¿å¤«¤é¤â´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ´ü´ÖËþÎ»¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¥à¡¦¥ß¥ó¥Æ¤Ï2023Ç¯7·î¤Ë¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤«¤é¾ÅÆî¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¡¢2024Ç¯¤«¤é´°Á´°ÜÀÒ¡£À¶¿å¤Ë¤ÏºòÇ¯8·î¤«¤é¥ì¥ó¥¿¥ë²ÃÆþ¤·¡¢J1¥ê¡¼¥°Àï7»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë&¥³¥á¥ó¥È
¡üDF¥¥à¡¦¥ß¥ó¥Æ
(KIM Min Tae)
¢£À¸Ç¯·îÆü
1993Ç¯11·î26Æü(32ºÐ)
¢£½Ð¿ÈÃÏ
´Ú¹ñ
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
187cm/84kg
¢£·ÐÎò
ÉÙÊ¿¹â-¸÷±¾Âç-ÀçÂæ-»¥ËÚ-Ì¾¸Å²°-¼¯Åç-¾ÅÆî-À¶¿å-¾ÅÆî
¢£½Ð¾ìÎò
J1¥ê¡¼¥°:226»î¹ç7ÆÀÅÀ
¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×:43»î¹ç3ÆÀÅÀ
Å·¹ÄÇÕ:11»î¹ç2ÆÀÅÀ
ACL:2»î¹ç
¢£¥³¥á¥ó¥È
¢¦¾ÅÆîÂ¦
¡Ö2Ç¯´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤ËÍè¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë½¼¼Â¤·¤¿¹¬¤»¤Ê2Ç¯´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¥¯¥é¥Ö¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ÈÃçÎÉ¤¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤È¤âËÜÅö¤ËÃçÎÉ¤¯¡¢³Ú¤·¤¯¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Î¤¿¤á¤ËËÜµ¤¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤º¤Ã¤È¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é2Ç¯´Ö¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Æü¡¹ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦!¡×
¢¦À¶¿åÂ¦
¡ÖÈ¾Ç¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿!¥¢¥¤¥¹¥¿¤ÎÊ·°Ïµ¤¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î±þ±ç¡¢³¹¤Î¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î°¦¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñ¤ÎÀÅ²¬¤ò·Ð¸³¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹!¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬³Ú¤·¤¹¤®¤Æ¡¢ËèÎý½¬¡¢Ëè»î¹ç¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Ã»¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤ËÍè¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦!¡×
