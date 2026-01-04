¡¡¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Ï4Æü¡¢À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿DF¥­¥à¡¦¥ß¥ó¥Æ(32)¤È¤Î·ÀÌó¤¬ËþÎ»¤È¤Ê¤ê¡¢2026¥·¡¼¥º¥ó¤Î·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±Æü¤ËÀ¶¿å¤«¤é¤â´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ´ü´ÖËþÎ»¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¥­¥à¡¦¥ß¥ó¥Æ¤Ï2023Ç¯7·î¤Ë¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤«¤é¾ÅÆî¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤·¡¢2024Ç¯¤«¤é´°Á´°ÜÀÒ¡£À¶¿å¤Ë¤ÏºòÇ¯8·î¤«¤é¥ì¥ó¥¿¥ë²ÃÆþ¤·¡¢J1¥ê¡¼¥°Àï7»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£

°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë&¥³¥á¥ó¥È

¡üDF¥­¥à¡¦¥ß¥ó¥Æ

(KIM Min Tae)

¢£À¸Ç¯·îÆü

1993Ç¯11·î26Æü(32ºÐ)

¢£½Ð¿ÈÃÏ

´Ú¹ñ

¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å

187cm/84kg

¢£·ÐÎò

ÉÙÊ¿¹â-¸÷±¾Âç-ÀçÂæ-»¥ËÚ-Ì¾¸Å²°-¼¯Åç-¾ÅÆî-À¶¿å-¾ÅÆî

¢£½Ð¾ìÎò

J1¥ê¡¼¥°:226»î¹ç7ÆÀÅÀ

¥ê¡¼¥°¥«¥Ã¥×:43»î¹ç3ÆÀÅÀ

Å·¹ÄÇÕ:11»î¹ç2ÆÀÅÀ

ACL:2»î¹ç

¢£¥³¥á¥ó¥È

¢¦¾ÅÆîÂ¦

¡Ö2Ç¯´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤ËÍè¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë½¼¼Â¤·¤¿¹¬¤»¤Ê2Ç¯´Ö¤Ç¤·¤¿¡£

¥¯¥é¥Ö¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ÈÃçÎÉ¤¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤È¤âËÜÅö¤ËÃçÎÉ¤¯¡¢³Ú¤·¤¯¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡£

¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Î¤¿¤á¤ËËÜµ¤¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤º¤Ã¤È¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é2Ç¯´Ö¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Æü¡¹ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦!¡×

¢¦À¶¿åÂ¦

¡ÖÈ¾Ç¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿!¥¢¥¤¥¹¥¿¤ÎÊ·°Ïµ¤¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î±þ±ç¡¢³¹¤Î¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î°¦¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼²¦¹ñ¤ÎÀÅ²¬¤ò·Ð¸³¤Ç¤­¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹!¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬³Ú¤·¤¹¤®¤Æ¡¢ËèÎý½¬¡¢Ëè»î¹ç¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡£Ã»¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤ËÍè¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦!¡×