浦和ユースの17歳DF田中義峯&16歳MF和田武士がプロ契約を締結
浦和レッズは4日、浦和レッズユース所属のDF田中義峯(17)、MF和田武士(16)とプロ契約を締結したと発表した。
田中はクラブ公式サイトを通じ、「みんなが憧れるような選手になり、1日でも早くピッチに立って、浦和レッズの勝利のために全力でプレーし、応援してくださる方々に認めてもらえる選手になれるよう頑張ります」と意気込みを語っている。
和田は「このクラブで、世界一熱いファン・サポーターとともに、タイトル獲得に貢献できるよう、年齢に甘えることなく日常のトレーニングから向上心を持って精一杯全力で頑張ります」と誓った。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●DF田中義峯
(たなか・よしたか)
■生年月日
2008年4月5日(17歳)
■出身地
福岡県
■身長/体重
186cm/85kg
■経歴
FCリベルタ-FCリベルタ-浦和ユース
■代表歴
U-17日本代表
■コメント
「このたび、プロ契約を結ばせていただくことになりました、田中義峯です。
これまで支えてくれた家族、苦しいときもそばで支え、日々指導してくださった監督・コーチの方々、そして共に成長してきたチームメートには、感謝の気持ちでいっぱいです。
まだまだ足りない部分も多いですが、プロとしての自覚と責任を持ち、ひたむきに努力を続けていきます。
みんなが憧れるような選手になり、1日でも早くピッチに立って、浦和レッズの勝利のために全力でプレーし、応援してくださる方々に認めてもらえる選手になれるよう頑張ります。
応援よろしくお願いいたします。」
●MF和田武士
(わだ・たけし)
■生年月日
2009年6月5日(16歳)
■出身地
埼玉県
■身長/体重
170cm/65kg
■経歴
東川口フットボールクラブ・ジュニア-浦和レッズジュニア-浦和Jrユース-浦和ユース
■代表歴
U-15日本代表、U-16日本代表、U-17日本代表
■コメント
「初めまして、和田武士です!
これまで、自分を支えてくれた家族、スタッフ、友人、自分に携わってくれた全ての人に感謝しています。
このクラブで、世界一熱いファン・サポーターとともに、タイトル獲得に貢献できるよう、年齢に甘えることなく日常のトレーニングから向上心を持って精一杯全力で頑張ります。
応援、よろしくお願いします!」
