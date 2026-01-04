セリエA 25/26の第18節 ラツィオとナポリの試合が、1月4日20:30にスタディオ・オリンピコにて行われた。

ラツィオはマッティア・ザッカーニ（MF）、タイアニ・ノスリン（FW）、マッテオ・キャンセリエリ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するナポリはエリフ・エルマス（MF）、ラスムス・ホイルンド（FW）、ダビド・ネレス（FW）らが先発に名を連ねた。

13分に試合が動く。ナポリのマッテオ・ポリターノ（FW）のアシストからレオナルド・スピナツォーラ（DF）がゴールを決めてナポリが先制。

さらに32分ナポリが追加点。マッテオ・ポリターノ（FW）のアシストからアミル・ラフマニ（DF）がヘディングシュートで0-2。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。0-2とナポリがリードしてハーフタイムを迎えた。

62分、ラツィオが選手交代を行う。ルカ・ペレグリーニ（DF）からマヌエル・ラッツァーリ（MF）に交代した。

70分、ナポリが選手交代を行う。ダビド・ネレス（FW）に代わりパスカーレ・マッツォッキ（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

71分、ラツィオは同時に2人を交代。マッテオ・キャンセリエリ（FW）、ダニーロ・カタルディ（MF）に代わりグスタフ・イサクセン（FW）、ルダ・ベライアヌ（MF）がピッチに入る。

79分、ナポリは同時に2人を交代。レオナルド・スピナツォーラ（DF）、アミル・ラフマニ（DF）に代わりミゲル（DF）、アレッサンドロ・ボンジョルノ（DF）がピッチに入る。

81分にラツィオのタイアニ・ノスリン（FW）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

86分、ナポリは同時に2人を交代。ラスムス・ホイルンド（FW）、エリフ・エルマス（MF）に代わりノア・ラング（FW）、ジュゼッペ・アンブロジーノ（FW）がピッチに入る。

87分、ラツィオが選手交代を行う。マッティア・ザッカーニ（MF）からペドロ（FW）に交代した。

88分にラツィオのアダム・マルシッチ（DF）にレッドカードが出され退場してしまう。

88分にナポリにも退場者が。パスカーレ・マッツォッキ（DF）にレッドカードが出され退場となる。

以降は試合は動かず、ナポリが0-2で勝利した。

なお、ラツィオは43分にマッティア・ザッカーニ（MF）、64分にダニーロ・カタルディ（MF）に、またナポリは69分にアミル・ラフマニ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-04 22:30:18 更新