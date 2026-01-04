2001年9月4日にグランドオープンした東京ディズニーシーが今年で開園25周年を迎えます。開園当初から働き続けている高嶋さんを取材。高嶋さんだからこそ知っているパークの変化や、アトラクションのオープン当時の秘話などを聞きました。

■高嶋さんの主な経歴

・2002年〜2012年 キャラバンカルーセル、マジックランプシアター

・2012年〜2016年 シンドバッド・ストーリーブック・ヴォヤッジ、ジャスミンのフライングカーペット

・2016年〜2019年 海底2万マイル

・2019年〜2022年 ソアリン : ファンタスティック・フライト

・2022年〜現在 トイ・ストーリー・マニア！

■入社した理由 「自分自身でゲストの笑顔も作り出すことができる」

――働きたいと思ったきっかけは？

幼い頃からよく東京ディズニーリゾートに連れてきてもらっていて、もともと大好きな場所だったんですけど。自分自身がたくさんの人の笑顔に囲まれている場所に自分の身をおけたら幸せだなと思って。それって東京ディズニーリゾートだなって思ってここに（就職先を）決めたんですけれど。ここでは（たくさんの人の笑顔に）囲まれるだけじゃなく、自分自身でゲストの笑顔も作り出すことができるので、ここで働きたいなと思いました。

■“ソアリン”のオープンを担当 初日が約360分待ち

2019年7月にグランドオープンした『ソアリン：ファンタスティック・フライト』。高嶋さんにとってとても思い出深いアトラクションだったと振り返りました。

――ソアリンのグランドオープン時もアトラクションを担当していたんですよね？

ソアリンは開業に携わらせていただいたんですけども、ゲストの初めて体験する時のその感動の表情を毎日、目の当たりにしていて私もすごく心を大きく動かされる日々でした。

（アトラクションの）開業の初日が約360分待ち。すごいすごい大変な長い待ち時間になってしまったんですけれども、さまざま開業の日に向けて準備はしてきたものの、あまりの期待値の高さに正直、すごく驚いてしまったなっていうふうに思います。それでもそんなに長い時間お待ちいただいたにもかかわらず、体験されたゲストが（アトラクションを）降りる時にすごく大きく拍手をしてくださったりとか、出口のところで「感動しました！」って泣きながら出ていらっしゃる方もいてその姿に私も、もらい泣きをよくしてしまっていました。

■ゲストとのコミュニケーション方法に変化が

長年働く中で多くの困難もあったといいます。中でも2011年に起きた東日本大震災や、2020年に流行した新型コロナウイルスの影響でパークが休園したときのことを振り返っていただきました。

――携わったアトラクションでほかに思い出はありますか？

アラビアンコーストに所属していた時に東日本大震災を経験しました。翌日から約7週間、休園することになってしまった。お休みの間、私にとってこの仕事がすごく大好きなお仕事・大切な場所っていうところを改めて認識して。再度、開園した時にたくさんのゲストにまたお会いすることができるようになったときにはすごく安心しましたし、感謝の気持ちでいっぱいになったことを思い出します。

ソアリンに行ったときに、（アトラクションの）開業半年で新型コロナウイルスの感染症による休園に入ってしまった。それが4か月間と長い間お休みすることになってしまった。再度、開園するってなった時に、様々な対策とっての再開になったのと、マスクが必須だったので、今までよりもゲストとのコミュニケーションの難度が上がったことによる戸惑いもあったなって思います。コミュニケーションのところも、表情が隠れてしまってるっているぶんもどうしたらカバーできるのかなってところを、みんなで一緒に考えながら乗り越えてきたっていうところがすごく印象に残っています。

■一番の思い出…閉園間際にゲストからかけられた言葉

これまで多くのアトラクションに携わり、多くのゲストと関わってきた高嶋さんに、一番の思い出を聞きました。

――思い出に残っている出来事はありますか？

閉園間際の時間だったんですけれど、小さな姉妹を連れたご家族に出会いまして。パークのエントランスに向かって歩いてるところを、お話をしながら歩いていたんですが、下のお子様が疲れてしまって、親御さんに「おんぶして」って言っておんぶをされていて。上のお子様がそれを見たときに、少し寂しそうな顔をしたように見えたので、「良かったらお姉さんと手をつないで歩いていく？」って声をかけてました。

そうすると、すごくうれしそうにうなずいてくれて、そのまま手をつないで「どんなアクションに乗ったの？」とか「どんなキャラクターに会ったの？」とか話をしながらエントランスに向かって行って。（エントランスに）着いた時に「また遊びに来てね」って言って、お別れをする時に親御さんが「今日一番の思い出になりました」って言ってくださって。パークってこんなにステキな施設であふれているのに、私と過ごしたこの時間を一番って言ってくださるなんてって思って。キャストもパークの魅力の大きな一つなんだなってその時すごく実感して。ゲストの思い出の一つに自分自身がなれたっていうところがすごくうれしかったので、今も忘れられない思い出になっています。

■今年で開園25年 “変わったもの”と“変わらないもの”

長年働く高嶋さんにパークの“変わったもの”と“変わらないもの”を伺いました。

――開園当初から変わったことはありますか？

開園当初は大人の方がすごく多かったなっていう印象があります。そこからアトラクションが増えてきて、新エリアもできて、ショーもすごく進化をして。それに伴って、ファミリー層だったり海外のゲストがすごく今は増えたなと思っています。あとはモバイル化も進んだので、楽しみ方の選択肢がすごく増えたのが大きく変わったところかなと思っています。

――変わらないところは？

変わらないところは、開園当初から細かく作り込まれたパークの世界観だったりとか、没入感というところは変わらない。あとは、キャストのゲストに対する思いやりの心はまったく変わらないかなと思っています。

■アニバーサリーイヤーへ 「変わらないものを大切にしながら進化をしていく」

2001年9月にグランドオープンした東京ディズニーシー。今年で、開園25周年を迎える今の思いを聞きました。

――今年開園25周年を迎えますがいかがですか？

ウォルト・ディズニーの言葉にもあるんですけれども、私も“一人でも多くの人に笑顔でパークの門から出て行ってほしい”って思っている。これからも50年100年って続いていく、このパークの歴史の中で、目の前のゲストに対して寄り添いながら過ごしていきたいなって思いますし、それを伝承しながら過ごしていけたらいいなって思っています。パークもこの後も進化していくので、変わらないものを大切にしながら進化をしていくっていうふうにできたらいいなって思っています。