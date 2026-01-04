歌手の浜崎あゆみさんが去年12月31日、年越し恒例となっているカウントダウン・ライブを開催。ファンを前に感極まる場面もありました。

『ayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2025-2026 A We are ayu -ep.Seichi-』と銘打った本公演。デビュー以来さまざまな節目のライブを行い、浜崎さんが“聖地”と呼ぶ東京・国立代々木競技場第一体育館が会場となりました。

公演は、「私達はまだ間に合う こんな世の中でも この時代でも」というメッセージが映し出された後、大きな白くきらびやかなドレス姿で浜崎さんが登場してスタート。ドラマの主題歌としてカバーしたことでも話題となった中島みゆきさんの名曲『時代』をライブで初披露しました。

その後、ステージ上で大きなドレスが引き抜かれ、タイトな迷彩衣装に早変わりすると、ダンサーたちの力強いダンスとともに『Real me』や『UNITE!』などをパフォーマンス。中盤にはヒット曲『M』や『Free & Easy』を披露。その後、白のロングドレス姿で、『No way to say』や『momentum』『You were...』『CAROLS』など冬を彩る名曲メドレーで観客を魅了しました。

そして『mimosa』のイントロが流れるとひときわ大きな歓声が沸き起こり、浜崎さんは笑顔で「ありがとう」と伝えながら、2025年最後の歌唱を行いました。

午前0時を迎える直前には、アジアツアーやa-nationなど、1年を振り返る映像が流れ、「今までも これからも どこにいても 想いは1つ」「We are ayu」というメッセージと共に浜崎さんが再登場。ピンクの光るうちわでいっぱいとなった会場を見渡し、感極まる姿も見られました。

そして、終演後にはデビュー28周年記念日の4月8日からアリーナツアーを開催することが発表されました。