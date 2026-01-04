スズキ「エアトライサー」に称賛の声

スズキは、2015年に開催された「第44回東京モーターショー」にて、「エアトライサー」というコンセプトカーを出展しました。

このクルマについて、現在でもさまざまな反響があります。

エアトライサーは、スズキが開発したコンパクトミニバン。

全長4200mm×全幅1695mm×全高1815mmの扱いやすいボディサイズに、「プライベートラウンジ」をコンセプトとした広い車内空間と、こだわりのシートアレンジを備えているのが特徴です。

3列シートを使ったシートアレンジの内容としては、シートを対面に配置する「リラックスモード」や、コの字型に配置する「ラウンジモード」があります。

Bピラーから天井までつながる大画面モニターで、スマートフォンのコンテンツを楽しむことも可能。

上記の機能性はいずれも駐車中に使用することを想定されており、移動中だけでなく駐車して仲間と過ごす時間も考えた、これまでになかったミニバンというのがセールスポイントでした。

エクステリアは、観音開き式のスライドドアを備え、サイドから見ると前後対称に近いデザインです。

パワートレインは、1.4リッター直列4気筒デュアルジェットエンジンにモーターを組み合わせた、ハイブリッドシステムを搭載。トランスミッションはMTに電動油圧方式アクチュエーターを組み合わせた5段AGS（オートギアシフト）を採用し、駆動方式は4WDとなっていました。

このような特徴を持つエアトライサーに対し、現在さまざまな反響が出ています。

まず見られるのが、「ショーで見て、出して欲しいと思った」「これ、内装は普通でいいから、ほんと出して欲しい。出たら即買いしたい」「前後スライドドアって、あったらいいな…」「何気に期待してた」「今更だけど販売したら売れそうなのになぁ」「私なら買う」「欲しすぎるんやけど」「欲しいんです。スズキさんお願いします」「一目ぼれした」「出たら面白いぞ」「ほぼこのままで市販化して欲しい」「そのまま出んかな」「なにこれ欲しい」「スズキってすごい！」という、市販化を望む声。

多くのユーザーが上記のような声を上げていますが、出展から約10年が経過した現在もざんねんながら市販化はされていません。

次に見られるのが、「いいな、コレ」「これはなかなか斬新！」「これええやん」「こーれ好きだー！」「めちゃかっこいいな」「か、かっこいい…」「面白いー」という、称賛する声。

コンセプト自体を評価する声のほか、見た目に魅力を感じるユーザーも多くいるようです。

つづいて見られるのが、「あのまま出たらたまらないな。あれなら小さな子供の面倒もみやすいと思う。運転も楽しくなりそうー」「家売ってこれ買いたい」「クルマで寝るのが便利になりそう」「移動式事務所として使えそう」「これでカフェでも開きますか」「BBQとかアウトドア系にピッタリ」という、具体的な使い道を考案する声。

スズキが想定していた“仲間と過ごす空間”というだけでなく、子育てへの利用、寝泊りのための居住スペース、事務所の代わり、カフェの開業、アウトドア系のレジャー、キャンピングカーのベース車両など、出ているだけでも多くの活用方法があることがうかがえます。

さらに見られるのが、「BEVでも良さげ！」「今みたいな車中泊ブームのときに発表していたら流れが違ったかも」という声。

出展から約10年が経過し、市販化するにあたって現代に合わせるならこのようにしたらいいのではないか、とする提案が複数見られました。

扱いやすいボディサイズに、「プライベートラウンジ」をコンセプトにした広い車内空間、そして多彩なシートアレンジを兼ね備えた、エアトライサー。

市販化を望んでいるユーザーの声はとても多く、今でも信じて待ち続けている層も一定数見られます。

具体的な活用方法や、市販化するにあたってどのようにしたら売れそうかを考えている意見もあり、コンセプトカーだけで終わらせてしまうのはもったいないほど大きな話題を呼んでいる1台です。