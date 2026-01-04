¡Ö¤Õ¤Æ¤Û¤É¡×¿·½ÕSP ÎáÏÂ¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼Ìò¡¦¾ÂÅÄÇú¤µ¤óÄÉÅé ·àÃæ¤Ç¤ªÊÌ¤ì²ñ¡õ¥Æ¥í¥Ã¥×É½¼¨¤Ë¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö°¦¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/04¡ÛÇÐÍ¥¤Î°¤Éô¥µ¥À¥ò¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëTBS·Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡Ö¿·Ç¯Áá¡¹ ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡ª ¡Á¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÏÃ¡¢¤·¤Á¤ã¥À¥á¤Ç¤¹¤«¡©¡Á¡×¡Ê¤è¤ë9»þ¡Á¡Ë¤¬¡¢1·î4Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£2024Ç¯8·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ÂÅÄÇú¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯84¡Ë¤òÄÉÅé¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£¡ã¢¨¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡ä
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Õ¤Æ¤Û¤É¡×Ï¢¥É¥é¤Ç¥Þ¥¹¥¿¡¼±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¾ÂÅÄÇú¤µ¤ó
¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡ª¡×¤Ï¡¢°¤Éô±é¤¸¤ëÃæ³Ø¹»¤ÎÂÎ°é¶µ»Õ¤Ç¾¼ÏÂ¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¡¦¾®Àî»ÔÏº¤¬¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é1986Ç¯¤«¤éÎáÏÂ¤Î»þÂå¤Ø¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¡¢ÎáÏÂ¤Ç¤Ï¡ÈÉÔÅ¬ÀÚ¡É¤Ê¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÅÙ³°»ë¤ÎÈ¯¸À¤òßÚÎö¤µ¤»¤ëºîÉÊ¡£µÓËÜ¤ÏµÜÆ£´±¶åÏº»á¤¬Ì³¤á¡¢´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤ÎºÇ½ª²ó¤Ç¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¥ó¥Ð¥¹¤¬»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¾¼ÏÂ¤ËÌá¤Ã¤¿»ÔÏº¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤Î¤½¤Î¸å¡¢¥¿¥¤¥à¥È¥ó¥Í¥ë¤Ç¹¥¤¤Ê»þÂå¤Ë¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ÔÏº¤¬¡¢Ì¼¡¦½ã»Ò¡Ê²Ï¹çÍ¥¼Â¡Ë¤ÎÌ¤Íè¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤áºÆ¤ÓÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢ÎáÏÂ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤µ¤é¤Ê¤ëÌ¤Íè¤ä²áµî¤Ë¤â¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤Æ¿Í¡¹¤ò¤«¤²ó¤¹ÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¯¡£
Ï¢Â³¥É¥é¥ÞÊüÁ÷»þ¤Ë¤Ï¡¢ÎáÏÂ¤Î¥«¥Õ¥§¡ÖSCANDAL¡×¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼Ìò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¾ÂÅÄ¤µ¤ó¡£2024Ç¯10·î¤Ëë¾Êó¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢SP¥É¥é¥ÞÆâ¤Ç¤Ï¡¢»ÔÏº¡Ê°¤Éô¡Ë¤é¤¬¥¿¥¤¥à¥È¥ó¥Í¥ë¤ÎÀè¤ÇÃ©¤êÃå¤¤¤¿¾ì½ê¤Ë¤Æ¡¢½í¡ÊÃçÎ¤°Í¼Ó¡Ë¤é¤¬¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Î¤ªÊÌ¤ì²ñ¤È¿·Ç¯²ñ¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²èÌÌ¤Ë¤Ï¡Ö¾ÂÅÄÇú¤µ¤ó¤Î¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¥Æ¥í¥Ã¥×¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¥Þ¥¹¥¿¡¼Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡×¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö·àÃæ¤Ç¤ªÊÌ¤ì²ñ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î°¦¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡Ö¤Õ¤Æ¤Û¤É¤¬°äºî¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¾ÂÅÄ¤µ¤ó¤Ï1940Ç¯2·î22ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¥É¥é¥Þ¡Ö¼èÄ´¼¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ä¡¢¡Ö¿å¸Í²«Ìç¡×¥·¥ê¡¼¥º¡ÊTBS·Ï¡Ë¡¢¡Öµ´Ê¿ÈÈ²ÊÄ¢¡×¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ÖGTO¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿1998Ç¯¡Ë¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥È¡×¡ÊNHK¡¿2005Ç¯¡Ë¡¢¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¥â¥Í¡×¡ÊNHK¡¿2021Ç¯¡Ë¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÏÃÂêºî¤Ç³èÌö¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§TBS
